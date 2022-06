Caronte, è caldo record. Ma c'è una tregua: ecco dove

Caronte ha già fatto i primi record: ieri Roma ha toccato la punta di 40,7°C all'ombra verso le ore 14 disintegrando di 2 gradi la precedente misura del 2019 relativa, ovviamente, al mese di giugno. Numeri altissimi anche a Latina e Firenze e tanti altri ne arriveranno tra oggi e domenica soprattutto al Centro-Sud ma qualcosa sta già accadendo sul settentrione: un piccolo cedimento dell'anticiclone africano ed ecco che temporali, grandinate e forti acquazzoni interesseranno gran parte del Nord nella giornata di oggi, martedì 28 giugno.

Allerta gialla in 8 Regioni

L'allerta "gialla" per temporali anche di forte intensità è stata emanata dal bollettino della Protezione Civile per Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli, Emilia-Romagna e Toscana. Gli esperti meteo prevedono un fronte instabile svilupparsi e attraversare queste Regioni ed essere "esaltato" dal caldo preesistente sui bassi strati. Il mix sarà esplosivo per lo sviluppo di super celle temporalesche in grado di provocare " violente raffiche di vento, improvvisi nubifragi e locali grandinate anche di grosse dimensioni ". Come mostrano le immagini del satellite, cieli coperti con tuoni e fulmini già presenti sul nord-ovest ma in spostamento al Triveneto ed Emilia nel corso delle ore. Il grosso del maltempo, quindi, lo avremo fino in serata e nottata ma limitatamente alle aree appena menzionate. In queste aree, logicamente, le temperature massime e minime subiranno un calo ma non si potrà cantate vittoria perché la tregua sarà breve e già tra 24-48 ore un lontano ricordo.

Cosa succede al Centro-Sud

Non temporali ma altro caldo record, invece, sull'Italia centrale e meridionale dove Caronte non arretrerà neanche di un millimetro continuando a inviare aria rovente dal cuore dell'Africa sahariana. Ecco perché le temperature massime risulteranno ancora una volta elevatissime con punte di 40°C e localmente anche superiori. L'anticiclone africano rimarrà con noi almeno per tutta questa settimana e l'inzio della prossima con massime anche superiori ai fatidici 40°C. Anche al Nord il clima tornerà rovente dopo la breve pausa di queste ore: soltanto domani, infatti, un po' di residua instabilità potrà interessare le Alpi ma le temperature diurne torneranno ad aumentare con cieli in gran parte sereni.

La fine di Caronte?

I modelli matematici posticipano sempre la tregua, definitiva, per tutta Italia che dovrebbe avvenire non prima del 7-8 luglio, a iniziare dal Nord, con un clima via via meno caldo anche al Centro-Sud. Una data ancora non c'è, serviranno altri aggiornamenti prima di cominciare il conto alla rovescia verso un'estate che speriamo si mostri più clemente di quanto sta accandendo in queste ore.