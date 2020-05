Caso Salvini-Open Arms, martedì il voto della giunta

Dopo la mozione di sfiducia chiesta dal centrodestra e da + Europa nei confronti del ministro della Giusizia Alfonso Bonafede, conlusasi con un nulla di fatto ed il salvataggio del guardasigilli, toccherà presto al leader del Carroccio Matteo Salvini sottoporsi ad una votazione.

È notizia di stasera, infatti, che il prossimo lunedì 25 maggio la giunta per le immunità e le elezioni del Senato presieduta da Maurizio Gasparri tornerà a discutere sul caso Open Arms, che vede l'ex vicepremier leghista al centro di un'indagine portata avanti con estrema determonazione da parte della magistratura. La votazione sull'eventuale autorizzazione a procedere richiesta dal tribunale dei ministri di Palermo è fissata per il giorno succesivo (martedì 26 maggio), alle ore 10.

Passata l'emergenza Coronavirus, che aveva portato ad un fermo delle attività dei tribunali, i procedimenti contro Salvini sono immediatamente ripresi. Ed ora ci si chiede se il capo della Lega sarà salvato come è accaduto per il grillino Bonafede.

Proprio questa mattina il quotidiano "La Verità" ha riportato una notizia a dir poco scioccante, pubblicando i messaggi scambiati fra alcuni magistrati in una chat di Whatsapp. Uno scambio in cui si evince il semplice desiderio di attaccare l'ex ministro dell'Interno.

"Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'Interno interviene perché questo non avvenga. E non capisco cosa c'entri la Procura di Agrigento" , scriveva il magistrato Paolo Auriemma al collega Luca Palamara. "Hai ragione. Ma adesso bisogna attaccarlo" , aveva replicato quest'ultimo.