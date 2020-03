Una donna si era fatta leggere i tarocchi da una sua conoscente, sedicente cartomante e "fattucchiera". Quest'ultima le aveva consigliato di bruciare la casa dell'ex marito dopo che la storia tra i due era finita. La maga aveva raccomandato alla donna di non dire nulla riguardo il loro "accordo" per non incappare nel malocchio. La donna, protagonista a suo malgrado di questa storia, aveva dato peso alle parole della sua amica, decidendo di vendicarsi dell'ex dando fuoco all'abitazione in cui l'uomo viveva assieme alla figlia. Il fattaccio è avvenuto a Trecastagni, in provincia di Catania. Come si legge da FanPage, i carabinieri hanno scoperto tutto grazie alla registrazione effettuata da una telecamera nascosta.

Alla fine, gli autori sono stati scoperti. Fortunatamente, grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato possibile spegnere il rogo appiccato lo scorso 3 febbraio in via Gattuso. I militari del comando provinciale di Catania hanno identificato i responsabili del delitto, precisamente, nell'ex moglie dell'uomo, nella di lei amica fattucchiera e in un complice di quest'ultima. La prima è già stata scarcerata, mentre gli altri due si trovano ai domiciliari. Tutti e tre sono comunque accusati del reato di concorso in incendio doloso aggravato, in quanto, tramite il loro gesto, i presunti responsabili hanno messo in pericolo l'incolumità pubblica.

Catania, brucia la casa dell'ex dopo la lettura dei tarocchi

Le indagini da parte degli inquirenti hanno permesso una chiara visione di quanto accaduto. La donna, che ha accettato di collaborare con gli investigatori, ha dichiarato che suo marito aveva deciso di lasciarla. Presa dalla tristezza e dalla disperazione, la donna aveva chiesto auto ad una 59enne, una sorta di "fattucchiera" che le aveva fatto la lettura dei tarocchi. Questa avrebbe in seguito aiutato la donna nel consumare la sua vendetta appiccando il fuoco alla villa dell'ex coniuge. Era stata la maga a convincere la donna ad attuare il misfatto, tanto pericoloso, quanto necessario (a dire della cartomante) per far tornare l'ex marito tra le sue braccia.

Quanto avvenuto è stato scoperto dai carabinieri grazie alle riprese della telecamera di videosorveglianza installata presso la villa in cui abitano l'uomo e sua figlia. La stessa telecamera era stata appositamente oscurata dai tre colpevoli poco prima di entrare in azione. Nonostante sembrasse un piano perfetto il loro, l'uomo è comunque riuscito a riconoscere la ex dai filmati della videocamera. La banda degli incendiari ha prima cosparso l'abitazione di benzina, dandole in seguito fuoco. Nel corso di controlli presso il negozio della donna, gli inquirenti hanno rinvenuto gli abiti impregnati di benzina, la stessa che era stata utilizzata per generare il rogo. Nel corso di una perquisizione presso l'abitazione della sedicente maga, i carabinieri hanno trovato e sequestrato alcune carte atte alla lettura del futuro.