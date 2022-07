"Portato via in barella". Paura al palio di Siena

Gara agitata per l'edizione 2022 del palio di Siena. Come vuole la tradizione, alle 19.30 in punto i cavalli delle otto contrade che corrono il palio di Siena sono usciti dal cortile del Podestà di Palazzo pubblico per dirigersi verso piazza del Campo, dove sono stati accolti dal boato della folla. Grande successo per quest'edizione della storica rievocazione, alla quale hanno partecipato quasi 20mila persone. Applausi a scena aperta per fantini e cavalli sotto il sole di Siena, che nonostante il pomeriggio inoltrato era ancora avvolta dalla morsa del caldo. Si tratta del grande ritorno della manifestazione, che per due anni è rimasta ferma a causa della pandemia. Ma qualcosa non è andato a buon fine, considerando le cinque false partenze, di cui l'ultima del cavallo della contrada del Bruco.

Gara sfortunata per la contrada del Bruco. Giunti al canape, il cavallo del Bruco ha strappato e disarcionato il fantino, che ha rimediato una brutta caduta, tanto che è stato portato via in barella e ancora non si conoscono le sue condizioni di salute, anche se non sembrano essere gravi. Cavallo scosso per il Bruco e carriera a 6, dopo il ritiro di altri cavalli precedentemente. L'infortunato è Stefano Piras, uno dei tanti fantini sardi di questa edizione, il cui soprannome è Scangeo. Partecipava al palio mondando Uragano Rosso, un castrone a manto grigio nato inn Sardegna nel 2013. Uno splendido esemplare mezzo sangue anglo-arabo a fondo inglese. Era la sua prima apparizione al palio di Siena: un debutto come cavallo cavallo scosso per Uragano Rosso.

Prima del cavallo scosso, la contrada del Leocorno era di rincorsa ma prima che ci fosse la sesta chiama tra i canapi il fantino è rientrato nell'entrone per un live infortuno al cavallo, che a un certo punto ha iniziato a zoppicare. Nella mattinata erano state escluse le contrade Istrice e Civetta, sempre per lievi infortuni ai cavalli. Alla fine, a vincere questo sfortunato Palio a sei è stata la contrada del Drago al fotofinish con la Torre. Per il fantino del Drago, Giovanni Atzeni detto Tittia, è l'ottavo palio vinto. Montava un altro castrone mezzosangue anglo-baio nato in Sardegna al suo esordio al palio di Siena. Il Drago porta a casa il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant. La precedente vittoria del Drago risale al 2 luglio 2018. La contrada, nella secolare storia della festa senese, è arrivata così alla sua 39esima vittoria.