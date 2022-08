"Non facciamo l’errore fatto con Omicron". L'avvertimento di Bassetti su Centaurus

Gridare "al lupo al lupo" come accaduto in passato non fa bene, soprattutto in una fase in cui si sta uscendo (definitivamente) dalle forme più gravi della pandemia Covid-19. Il virus circola ma non fa più paura grazie ai vaccini, alla minor capacità di penetrare nei polmoni e a una sorta di immunità di gregge raggiunta con milioni di infezioni e campagna vaccinale. Ecco perché, anche con l'arrivo di Centaurus, non si deve fare terrorismo: è questo il pensiero del prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al policlinico San Martino di Genova.

"Andiamoci piano"

" Non mi piace ora e non mi è mai piaciuto fare allarmismo sulle varianti. Quindi anche su Centaurus non voglio fare terrorismo ", ha dicharato il primario all'Adnkronos Salute che risponde a quanto affermato ieri dall'Oms secondo cui Ba.2.75, la nuova variante indiana conosciut anche come Centaurus, sarebbe più contagiosa e più aggressiva delle varie Omicron che si sono succedute finora. " Questo è un virus lontano parente di quello originale - sottolinea Bassetti - Io ci andrei cauto prima di dire che è più letale, è un errore commesso con altre varianti, ad esempio quando arrivò Omicron.

"Simile a Omicron 2"

Attualmente, la variante dominante in Italia è ancora Omicron 5: se è vero che Centaurus potrebbe pian piano sostituirsi perché più contagiosa, non ci sono prove che propendono per una sua maggiore patogenicità. " P er ora abbiamo solo studi in vitro e io vorrei valutare cosa succede nelle persone contagiate", aggiunge l'infettivologo. Allo stato attuale, il quadro clinico da chi viene colpito da Centaurus non è peggiore di Omicron 5, semmai è molto simile a quello di Omicron 2 quando era molto facile contagiarsi ma in maniera asintomatica o debolmente sintomatica grazie alla vaccinazione.

Cosa cambia con Centaurus