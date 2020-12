Scoppia caso Cervinia La webcam nasconde gli sciatori assembrati

Nello scorso mese di ottobre a Cervinia, una delle zone sciistiche più famose d’Italia, si era sollevato un polverone con l’apertura della stagione invernale, poi in breve tempo chiusa, per gli assembramenti e le lunghe code create da persone, giunte da ogni parte della Penisola, amanti di questo sport. Adesso, a distanza di poco più di un mese, un nuovo “caso”, investe la valdostana Valtournenche. Una settimana fa, dalle immagini delle webcam panoramiche, che mostrano ogni giorno scorci di Cervinia, sono comparsi nuovamente gli assembramenti, in un periodo in cui la Val d’Aosta era in zona rossa. Centinaia di sciatori, incuranti dei divieti, sono stati immortalati dalle telecamere.

Le immagini hanno fatto il giro dei social network e, di conseguenza, molti curiosi, nei giorni successivi, sono ritornati sui siti panoramici per verificare l’affollamento nelle stazioni sciistiche di Cervinia. Con estrema sorpresa gli internauti hanno notato che la solita veduta era offuscata da pixel grigi, piazzati proprio sullo slargo dove si accalcano le persone. Nelle ore mattutine, quando gli sciatori si riuniscono per cominciare le proprie attività, non si vede più la folla e non è nitida neppure la partenza della seggiovia di Plan Maison, letteralmente cancellata dalla “pixellatura”.