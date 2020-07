La dose letale ai due ragazzini? Venduta dal rapper antifascista

Il rapper Aldo Maria Romboli ha confessato di essere stato lui a dare la dose letale di metadone a Flavio e Gianluca, i due 16enni trovati senza vita nei loro letti. Si tratta di un ultrà della Ternana, tossicodipendente e dichiaratamente antifascista, spesso ospite dei centri sociali e delle manifestazioni.

Il 41enne di Terni ha confessato di aver venduto la dose letale ai ragazzini. I ragazzi sono morti la notte dello scorso 7 luglio dopo aver preso il metadone, credendo di aver assunto codeina, conosciuta nell’ambiente come la droga dei trapper. Ieri il Gip di Terni ha convalidato il fermo. Come ha riportato Il Primato Nazionale, si tratta di un rapper, il cui nome d’arte è Kongram, spesso ospite d’onore di eventi nel centro sociale Csa Germinal Cimarelli e a sostegno della squadra calcistica “Primi della strada”. Ma la sua carriera di ospitate non si ferma qui.

Il rapper di sinistra che spaccia ai minorenni

Il pusher-rapper è stato ospite anche di manifestazioni musicali, come per esempio il Cantamaggio ternano del 2016, che aveva come sponsor il Comune e la Regione Umbria. Dichiaratamente di sinistra e altrettanto combattivo contro la destra e, in particolare contro CasaPound. In alcune interviste ha spiegato di essere antifascista nella maniera più totale. Insomma, il suo profilo non lascia dubbi: è un rapper antifascista che odia CasaPound, molto vicino ai centri sociali, in teoria inserito nelle dinamiche culturali della città. In pratica è però un tossicodipendente che fa ospitate in varie manifestazioni, dove tra una canzone e l’altra spaccia dosi di metadone a minorenni.

Metadone invece di codeina