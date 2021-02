"Chi vorrebbe al governo?". Feltri gela lo studio

Gelo in studio a Stasera Italia, dove Vittorio Feltri ha risposto a una domanda di Barbara Palombelli lasciando tutti a bocca aperta. “Mi faccia dei nomi di chi vorrebbe al governo ”, chiede la conduttrice al direttore di Libero. “Hitler ”, risponde secco Feltri, che non è nuovo a provocazioni di questo tipo. Ma la boutade di Feltri non è passata inosservata, causando una reazione della Palombelli, la quale senza parole, ha subito preso le distanze dalla replica del giornalista. “ Se è una battuta non mi piace per niente ”, lo redarguisce la padrona di casa, visibilmente imbarazzata.

Feltri ha risposto con un “Madonna mia, non si può dire più niente ” e un sorriso per smorzare i toni e sottolineare che la sua era una battuta, seppur mal riuscita. Il giornalista non è estraneo a battute politicamente scorrette, che in passato hanno fatto discutere. Ma come era prevedibile, il video è diventato virale in pochi minuti sui social. Su Twitter Feltri e la sua provocazione arrivano primi in tendenza, molti utenti “indignati" sono subito accorsi a dire la loro in merito alla boutade, e c’è chi chiede a gran voce che il direttore di Libero non venga più invitato alle trasmissioni televisive. “#Feltri divertentissima la battuta su Hitler. Che gran simpaticone! Chissà perché gli utenti ti segnalano in massa e i social bloccano gli account di quella spazzatura che produci...” commenta piccato un utente. E ancora: “2021. “Questo soggetto viene preso sul serio da molto, mentre da altri (questi sono politici) veniva candidato alla presidenza della repubblica. Questo è". "#staseraitalia #Feltri”. “Chi vorresti al governo?" #Feltri: "Hitler" Non aggiungo altro, battuta o meno uno così non deve più essere invitato in nessuna trasmissione”.

Ospite dalla Palombelli, Feltri è stato interpellato insieme ad altri esperti in merito a Mario Draghi. “Non ho nulla contro Draghi” , ha affermato il direttore, “ credo che il problema non sia tanto il leader ma la squadra, avere una maggioranza compatta che abbia 4 idee e le realizzi senza deviare. L’Italia ha bisogno di una maggioranza che non sia costituita da 5-6 partiti, con una maggioranza così spezzettata non si può andare d’accordo. Ognuno ha i suoi interessi”.