Chiara Ferragni, influencer onnipresente nel cda Tod's

Il grupp Tod's a sorpresa ha annunciato un nuovo ingresso nel suo CdA. Un nome altisonante, più famoso che autorevole, sicuramente influente: Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è a tutti gli effetti un membro del consiglio di Amministrazione del colosso imprenditoriale guidato da Diego Della Valle, che pare si sia speso in prima persona per far sì che si arrivasse a un accordo. Le ragioni di questa decisione sono state affidate a una nota dell'azienda: " Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all'esperienza dei membri del CdA., possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato ".

La nomina, quindi, è avvenuta " intendendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell'ambiente e del dialogo con le giovani generazioni ". Chiara Ferragni è già a capo di un piccolo impero imprenditoriale che, grazie alla sua influenza sui social, è diventata una realtà importante a livello globale. Il punto focale dell'attività di Chiara Ferragni al di là dei ben noti adv è lo sfruttamento del suo nome, ormai brandizzato, trasformato in icona dai milioni di seguaci in tutto il mondo, pronti a spendere cifre spropositate per un capo del suo marchio, che vale circa 40 milioni di euro. Dal comunicato Tod's è chiaro che anche il colosso di Diego Della Valle voglia sfruttare il nome dell'influencer per avvicinare il pubblico giovane attraverso la forza social del capostipite dei Ferragnez. L'annuncio ha dato i risultati sperati e alle 11 del 9 aprile il titolo Tod's in Borsa era in crescita del 5,9%.