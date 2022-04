"Avete una sigaretta?". E vengono accoltellati da tre stranieri

Si sono avvicinati ad un gruppo di ragazzi stranieri, originari dell'Est-Europa, chiedendo loro una sigaretta. Ma per tutta risposta, sono stati accoltellati a costretti a scappare. Attimi di paura per tre cittadini italiani (un diciottenne e due ventunenni, per l'esattezza) protagonisti loro malgrado dell'episodio avvenuto a Firenze pochi giorni fa.

Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, i tre stavano passeggiando in centro, nei pressi del Duomo. Erano quasi le 4 del mattino ma prima di fare ritorno a casa, hanno intravisto nei paraggi altre tre persone e si sono dirette verso di loro per chiedere una sigaretta. Dinanzi alla richiesta però, queste ultime si sarebbero visibilmente innervosite. Al punto che uno di loro avrebbe estratto un coltello e li avrebbe colpiti, causando un fuggi fuggi generale anche fra i (pochi, dato l'orario) presenti sul posto. Anche i malcapitati sono riusciti a fuggire e pur avendo riportato diverse ferite, non sarebbero in pericolo di vita: i sanitari del 118 hanno medicato il ragazzo di diciotto anni in via Martelli e i compagni all'altezza del mercato di San Lorenzo.

Gli aggressori si sono poi allontanati rapidamente, con la polizia che sta attualmente portando avanti le indagini e passando al vaglio anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza per risalire alla loro identità. In attesa di sviluppi, l'attenzione si torna a focalizzarsi sulla sicurezza in centro storico, visto che un accoltellamento era già avvenuto lo scorso 14 aprile, quando a farne le spese fu un vigilante che lavorava nei pressi di un punto vendita di una nota catena di fast food. La "questione-sicurezza", più volte portata in auge dai residenti, torna insomma a tenere banco.