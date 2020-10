"Rigoristi" e "tolleranti": così il Cts si è spaccato

Per la prima volta il Cts si è spaccato sulla decisione o meno di chiudere palestre e piscine. Il nuovo Dpcm è riuscito a dividere il Comitato tecnico scientifico dopo oltre tre ore di discussione.

Il Cts si spacca

Nel verbale consegnato al governo non è infatti seguita una linea unica ma vi è spazio per le diverse posizioni prese dagli esperti. E se il Cts si spacca su un argomento non di vitale importanza ai fini della gestione della pandemia, qualcosa non torna.

Come sottolinea il Corriere, la divisione è tra coloro che vogliono maggiori restrizioni e quelli che invece pensano non sia opportuno fermare tutte le attività. Che poi è il riflesso di quello che già avviene nella maggioranza di governo.

Il dibattito tra pro e contro

Domenica scorsa alle 17 il Cts ha ricevuto da Palazzo Chigi la richiesta di pronunciarsi sull’opportunità o meno di chiudere piscine e palestre. Da una parte c’è il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, insieme ai ministri Francesco Boccia degli Affari regionali e alla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, si oppone alla. Dall’altra ci sono invece Roberto Speranza, ministro della Salute e Dario Franceschini, ministro dei Bani culturali, ben intenti a chiudere sia piscine che palestre . In mezzo ai due fuochi il premier Giuseppe Conte che cerca di barcamenarsi tra i due schieramenti.

A prendere per primo la parola è Achille Iachino che propende per la chiusura. Dopo aver analizzato i dati e aver ascoltato altri pareri, parla Goffredo Zaccardi, capo di gabinetto di Speranza che, seppur a titolo personale, chiede al Cts di chiudere le attività sportive. Concordi tutti i vertici della Salute, i presidenti dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro e del Consiglio Superiore Franco Locatelli, e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito. Dall’altra parte i tecnici, quali Agostino Miozzo, Fabio Ciciliano e medici come il professor Ranieri Guerra, Massimo Antonelli, primario del Gemelli, e Nicola Sebastiani, ispettore della Sanità Militare. Ciciliano avverte: “Se chiudiamo le palestre, come facciamo a lasciare aperte le sale Bingo?” . A rispondere Ippolito che sottolinea come sia necessario eliminare tutto ciò che non è necessario. Della stessa idea anche il direttore del Dipartimento Medicina dell’Inail, Sergio Iavicoli. Miozzo chiede maggiori controlli, dato che proprio il Cts ha validato i protocolli di sicurezza.

Oltre tre ore di discussione