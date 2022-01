"Ci ha messo troppo a reagire". Sindacalista assolto dalle molestie

Venti secondi. Tanto è bastato ai tre giudici (donne) del tribunale di Busto Arsizio per assolvere il sindacalista della Fit Cisl, Raffaele Meola, dall'accusa di molestie sessuali nei confronti della hostess Barbara D'Astolto. Il motivo? Secondo la Corte giudicante la reazione della vittima ai palpeggiamenti non sarebbe stata tempestiva. " Sono arrabbiata. Non ho versato una lacrima ma sono proprio arrabbiata perché fatico a capire se una donna ha o no il diritto ad aver paura per venti secondi prima di capire come reagire alle mani addosso di un uomo ", ha raccontato la 45enne in una intervista al Corriere della Sera.

I fatti

Riavvolgiamo il nastro. Lei è Barbara D'Astolto, 45 anni, due figlie e un impiego da hostess. Nel 2018 decide di denunciare il sindacalista della Fit Cisl, Raffaele Meola, perché l'aveva palpeggiata negli uffici dell'aeroporto di Malpensa (Milano) durante un incontro di lavoro. " Ero in un ufficio sindacale, concentrata su una questione delicata che riguardava la mia vita lavorativa e familiare . - racconta la 45enne - E all'improvviso mi sono ritrovata le sue mani addosso ". Fortemente turbata per le avances Barbara stenta a reagire: " Pensavo: 'E mo'che faccio? Lui è grande e grosso, gli tiro un ceffone? - spiega - E se lui me ne lo ridà più forte?. Insomma, ho avuto paura, sono rimasta impietrita per alcuni secondi. In quel momento avevo solo la mia parola contro la sua, nient altro. Mi consumavo tra la rabbia per l'accaduto e il timore di mettermi nei guai. Poi ho saputo che c'erano altre donne, colleghe mai conosciute prima, che avevano vissuto situazioni simili in precedenza con lui, compresa una norvegese che lo aveva denunciato soltanto due settimane prima ".

La sentenza