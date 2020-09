Col Covid, ma asintomatico. "Poi ha sviluppato il diabete"

Potrebbe esserci un nesso tra diabete e Coronavirus nei pazienti che abbiano contratto l'infezione. Lo si evince dalla storia clinica di un 19enne tedesco, positivo al virus ma asintomatico, che ha sviluppato una forma di iperglicemia (eccesso di zucchero nel sangue) dopo essersi ammalato di Covid. Il caso è diventato oggetto di studio nella ricerca condotta dal team di esperti dell'University Medical Centre Schleswig-Holstein (in Germania) pubblicata, alla data del 2 settembre, sulla rivista Nature Metabolism.

Il caso

Stando a quanto si legge nel documento - Autoantibody-negative insulin-dependent diabetes mellitus after SARS-CoV-2 infection: a case report è il titolo dello studio - il ragazzo, un 19enne di Kiel, si sarebbe presentato in pronto soccorso lamentando sintomi come arsura, affaticamento anomalo e sete eccessiva. La diagnosi tempestiva del ha fugato ogni dubbio sull'entità dei sintomi: si trattava di diabete insulino-dipendente, compilata dai camici bianchi con diverse perplessità per alcuni parametri risultati stranamente diversi dalle forme comuni della malattia. Attraverso accurati esami ematici è emerso che il giovane, nelle settimane precedenti all'ingresso in ospedale, avesse contratto il Coronavirus in forma asintomatica. Da lì, il sospetto che l'insorgenza del diabete (in questo caso di tipo 1) potesse essere riconducibile all'infenzione SARS-CoV-2. " Questo nesso non si può escludere ", affermano gli autori dello scritto nonché ricercato dell'University Medical Centre Schleswig-Holstein.

C'è un nesso tra diabete e Coronavirus?