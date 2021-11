"Al Colle non vada un bianco", la sfida Papa-rom e Signorini: quindi, oggi...

- Feltri e Travaglio si scannano a mezzo stampa. Impossibile dire chi abbia ragione, ma la sfida è sempre entusiasmante

- Trenitalia spiega che il controllo preventivo del green pass a terra, cioè prima di salire sul treno, era già “una prassi”. Sarò stato sfigato io, ma sugli ultimi treni che ho preso il lasciapassare me l’hanno verificato quasi a metà del viaggio

- lotta spaziale tra Francia e Russia. Il ministro della Difesa di Macron, Florence Parly, ha bacchettato Mosca per aver testato un razzo nello spazio distruggendo un satellite e creando un gran numero di detriti. Io mi preoccuperei, più che altro, del test missilistico che del “vandalismo spaziale” di Putin

- Signorini dice la sua sull’aborto in diretta e subito si scatena il patatrac. A difenderlo, cosa forse inaspettata, l’associazione Pro Vita che denuncia la “società dove vige una dittatura del pensiero unico”. Al di là del merito della polemica, che non si possa uscire dal seminato è ormai scontato. E la cosa fa sinceramente schifo

- intanto Morgan querela Selvaggia Lucarelli dopo lo scontro a Ballando con le stelle. La definisce una “hater, una bullista che distrugge solo per vanità e per odio”. Siamo a questo livello qui

- scopriamo che domenica 21 ci sarà una partita di calcio tra la squadra del Papa (composta da Guardie svizzere, dipendenti vaticani, sacerdoti e giovani migranti) contro il team della comunità Rom. Arbitra Ciro Immobile, capitano della Lazio, che organizza l’evento. E non è una barzelletta

- forse era inaspettato, ma a chiedere il lockdown per non vaccinati, in stile Austria, sono i governatori del centrodestra. In prima fila quelli della Lega. Salvini è contrario, ma lo stanno mettendo con le spalle al muro. Sembra quasi che non riesca più a controllare bene le redini del suo partito

- mi ero perso questa ultima, spettacolare uscita della sardina Mattia Santori. Lui sogna “una presidenza della Repubblica donna”, ma ancora meglio sarebbe “uscire dal fatto” che al Colle debba andare “per forza un uomo bianco over 70”. Dunque donna, possibilmente nera. L’unica che mi viene in mente è Kyenge. Vi immaginate?