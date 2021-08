Un ictus mentre pilota l'aereo: paura ad alta quota per 124 passeggeri

124 passeggeri di un aereo sono stati protagonistidi un dramma ad alta quota, dato che il comandante del velivolo, il 44enne Nawshad Ataul Quaiyum, è stato colpito da un ictus mentre era ai comandi di un Boeing 737 della compagnia nazionale bengalese Biman Bangladesh Airlines. Dopo il malore di Quaiyum, quell'aereo - partito da Muscat in Oman e diretto a Dhaka, capitale del Bangladesh - ha di conseguenza effettutato un atterraggio di emergenza in India.

Secondo le ricostruzioni della vicenda, il 44enne si è improvvisamente sentito male durante il volo, costringendo il copilota a prendere il controllo dell'aereo e a coordinare le manovre di emergenza. Mentre Quaiyum veniva soccorso dal personale di bordo con dei primi tentativi di rianimazione e mentre dilagava la paura tra i passeggeri, il comandante in seconda ha chiesto alla torre di controllo più vicina uno scalo per atterrare in sicurezza. Alla fine, il Boeing è stato autorizzato ad atterrare allo scalo aeroportuale Ambedkar di Nagpur, nell'India centrale. Ad attendere il velivolo lungo la pista c'era un'ambulanza pronta a trasportare in ospedale il comandante Quaiyum.

L'atterraggio d'emergenza sul suolo indiano è stato, fortunatamente, eseguito senza problemi dal copilota del Boeing, con profondo sollievo dei 124 viaggiatori. Purtroppo, la vicenda del 44enne non ha avuto un lieto fine. Dopo il ricovero nell'ospedale indiano, a Quaiyum è stata infatti diagnosticata un'emorragia cerebrale ed è stato subito portato in terapia intensiva. Ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato vano e il 44enne è morto ieri mattina senza mai riprendere conoscenza.

Il comandante, che lascia la moglie e tre figlie, lavorava per la compagnia Biman dal 2002. L'amministratore delegato dell'azienda ha assicurato che la salma del 44enne sarà riportata a Dhaka il prima possibile, una volta adempiute le formalità necessarie.