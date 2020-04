Il compleanno di Benedetto XVI: Ratzinger prega per i malati

Il papa emerito Joseph Ratzinger compie oggi 93 anni. L'ex pontefice si trova all'interno del monastero Mater Eccleasie, in Vaticano, dove oggi Benedetto XVI festeggia il suo compleanno.

La pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19, però, ha costretto il teologo tedesco a rinunciare alla tradizione: in maniera diversa rispetto agli anni precedenti, non sono previste udienze e visite. Qualche canto bavarese, a dire il vero, è stato intonato. Ma le contromisure adottate all'interno delle mura leonine sono quelle disposte pure dalle autorità civili, con tanto di distanziamento sociale. Il papa emerito non potrà dunque passare questa giornata in compagnia di alcuni dei suoi cari. Georg Ratzinger, il fratello dell'ex prefetto della Congregazione della Dottrina della Fede, non si è recato in Santa Sede. Il direttore di coro ha però telefonato. Joseph Ratzinger sta soprattutto pregando per le persone che sono state colpite dal nuovo coronavirus.

La preghiera e la prossimità spirituale del predecessore di Papa Francesco sono assicurate. E l'ex Santo Padre si informa con costanza su quello che sta avvenendo nel mondo. Nel corso della mattinata di oggi, come accade di consueto, è stata celebrata la Messa. Il segretario di Ratzinger, monsignor Georg Gaenswein, ha svelato quale sia lo stato d'animo dell'emerito. Così com'è stato ripercorso pure dall'Adnkronos. C'è la conferma di quanto già reso noto qualche giorno fa: Benedetto XVI sta bene. Poi c'è il racconto di questo inedito 16 di aprile, con le "preghiere", le "letture" la "solennità" e la "sobrietà", che fanno da sfondo ad un compleanno davvero particolare. Viene data, poi, la notizia della pubblicazione di una biografia di Joseph Ratzinger. A scriverla è stato Peter Seewald, l'autore di "Ultime conversazioni", che è uno dei pochi libri mediante cui Benedetto XVI ha parlato anche di se stesso. L'opera è arrivata oggi in Vaticano.

Questi dettagli sul novantatreesimo compleanno di Benedetto XVI sono stati svelati dall'ex prefetto della Casa pontifica, che ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a Vatican News. Sempre monsignor Georg Gaenswein ha aggiunto quanto segue: " (Il papa emerito, ndr) è stato anche particolarmente colpito dai tanti sacerdoti, medici e infermieri morti, in particolare nel Nord Italia, nello svolgimento del proprio servizio per i malati di coronavirus. Benedetto XVI partecipa di questo dolore, segue con preoccupazione, ma non si lascia rubare la speranza". I pensieri di Benedetto, così come quelli del regnante Francesco, sono dunque rivolti agli "eroi semplici", che stanno combattendo la pandemia in prima linea.

Il Covid-19 ha già ucciso almeno 100 sacerdoti della Chiesa cattolica italiana. Di sicuro Benedetto XVI avrà pregato anche per le anime di quei consacrati.