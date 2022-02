Concerto al gelo, Baglioni sbotta: "Mi volete sabotare"

Il calore del pubblico, tornato finalmente in presenza, non è bastato. Nonostante la sala gremita e l'emozione della platea, al suo più recente concerto tenuto a Brindisi Claudio Baglioni ha ricevuto un'accoglienza glaciale. Nel vero senso della parola. Nella data pugliese del suo tour, andata in scena domenica 6 febbraio, il cantautore romano si è esibito al freddo: una circostanza inedita e a quanto pare non troppo piacevole, al punto da aver spinto l'artista a indossare un cappotto per poter proseguire la propria performance. Tra un successo e un altro, il cantante ha anche trovato il modo di sottolineare il disagio provocato da quell'imprevisto.

La serata al Teatro Verdi di Brindisi doveva essere di quelle indimenticabili, ma a renderla tale - soprattutto per Baglioni - è stato il gelo avvertito sul palco. L'artista, secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, sin dal suo ingresso in scena aveva fatto notare la bassa temperatura percepita in teatro. Ma lì per lì non aveva dato troppo peso al disservizio: lo show musicale aveva la precedenza. Accomodatosi al piano, Baglioni aveva iniziato a intonare i propri brani più celebri. A un certo punto, però, la "maglietta fina" non ha più retto al freddo persistente. Così, l'artista ha chiesto ai propri collaboratori di portargli un cappotto da indossare in scena. " Quasi quasi mi metto pure la mascherina, che fa freddo ", ha scherzato, poi rivolgendosi ai suoi fan brindisini ha aggiunto: " Ho capito, volete sabotarmi... ".

In un altro momento, il cantautore romano ha pure chiosato in tono polemico: " Non pensavo di fare la settimana bianca a Brindisi ". E poi ancora, rivolgendosi ai tecnici che avevano appena acceso un riflettore alle sue spalle, ha aggiunto: " Questo tenetelo sempre acceso, almeno mi scaldo ". L'insolito episodio non è passato inosservato, anche sulla scia di un video realizzato da uno spettatore e finito in rete. All'indomani dello spettacolo, sui social sono arrivare le scuse del direttore del teatro Verdi di Brindisi: " Durante il concerto di Claudio Baglioni si sono verificati problemi tecnici nel sistema di riscaldamento della sala, con disagi per gli spettatori e l’artista che più volte ha richiamato la problematica dal palcoscenico. Con l'ospite e il pubblico intendo scusarmi a nome della Fondazione ", ha scritto in un post Carmelo Grassi.