Controlli rafforzati per Pasqua su assembramenti e spostamenti: le sanzioni previste

Una Pasqua blindata anche quest’anno: il Viminale ha inviato una circolare ai Prefetti per intensificare i controlli a Pasqua. Con tutta Italia inserita in zona rossa il 3, 4 e 5 aprile, saranno concessi pochi spostamenti e non sarà possibile organizzare grigliate con gli amici. I posti di blocco, come spiega Money.it, si concentreranno soprattutto nei centri cittadini per evitare la formazione di assembramenti in strade, piazze, vie o parchi, mentre a ridosso delle festività i controlli verranno rafforzati sulle strade extraurbane, sulle autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni. Tutto ciò per garantire il rispetto del divieto di spostamento tra le Regioni, il divieto di spostamento durante l’orario di coprifuoco (se non per lavoro, necessità o salute) e il divieto di visitare i parenti (valido nelle zone rosse ad esclusione del 3, 4 e 5 aprile). I cittadini sorpresi nella violazione di una di queste norme verranno sanzionati dalle forze dell’ordine. È prevista una multa da 400 a 1.000 euro per coloro che si sposteranno fuori dal Comune, nelle zone arancioni, senza un comprovato motivo prima delle festività pasquali, o per qualsiasi spostamento non giustificato dai suddetti motivi per le zone rosse. La stessa sanzione si applica anche ai cittadini che viaggiano in auto senza rispettare il numero massimo di 2 persone per quanto riguarda le visite ai parenti (concesse il 3, 4 e 5 aprile; tutti i giorni nel territorio comunale per le zone arancioni). Dichiarando il falso nell’autocertificazione si rischiano gravi conseguenze penali: l’articolo 495 prevede il carcere da 1 a 6 anni.

