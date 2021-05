Coprifuoco e discoteche: cosa può succedere

In arrivo le nuove regole per quanto riguarda coprifuoco e discoteche. Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, è pronto a chiedere un incontro a breve con il Comitato tecnico scientifico. Tra le richieste che le Regioni presenteranno al governo per modificare il dl in vigore adesso riguardante la zona gialla, troviamo il superamento del coprifuoco, meno restrizioni per palestre e piscine, la riapertura anticipata di sale bingo, fiere, parchi tematici e divertimento e ambulanti, matrimoni, riapertura delle discoteche a luglio con accesso tramite green pass e assimilazione delle discoteche a ristoranti dal primo di giugno al primo di luglio.

Oltre alla richiesta di adottare in zona bianca gli stessi protocolli della zona gialla. Ancora nessuna decisione è stata presa riguardo la proposta, avanzata anche dallo stesso Fedriga, di imporre l’inizio del coprifuoco a mezzanotte nelle regioni colorate di bianco. Anche se molti spingono per abolire del tutto il coprifuoco. L'ipotesi su cui convergono le Regioni in seguito al vertice tenutosi oggi, è quella di poter “garantire il vaccino a chi va in vacanza fuori regione per periodi lunghi, almeno dalle tre settimane in su”.

Zona bianca

Il presidente Fedriga chiederà un incontro urgente con il Comitato tecnico scientifico per chiarire le attività che saranno consentite e ha reso noto che ci sarà anche un incontro con il ministro della Salute Roberto Speranza, al fine di “delineare le attività consentite in zona bianca” . Tra le altre richieste c’è anche quella di imporre la consumazione al tavolo per i bar e i ristoranti all’aperto e impedire gli assembramenti.

Riaperture anticipate

I dati relativi alla curva epidemiologica mostrano una netta discesa, tanto da portare i governatori a chiedere di anticipare le riaperture delle attività che sarebbero invece previste per il primo luglio.[[ 1949540]]

Palestre e piscine

Secondo le linee guida, l’utilizzo delle docce è consentito solo in alcuni casi e questo rende difficile l’utilizzo delle strutture. Per questo motivo i governatori, in seguito a una nuova richiesta al Cts, sono pronti a sollecitare un allentamento della misura per palestre e piscine.

Riapertura discoteche

La riapertura delle discoteche non è stata presa in considerazione, almeno per il momento, dal governo. Con l’arrivo dell’estate i presidenti delle Regioni avanzano la richiesta di consentire alla popolazione di tornare a ballare, però solo dietro presentazione del green pass. Verrebbe quindi seguito lo stesso protocollo già approvato per i banchetti subito dopo cerimonie civili e religiose come matrimoni, comunioni e cresime.