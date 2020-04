Gli 007 di Taiwan sicuri: "Kim Jong-un è molto malato"

Il capo degli 007 di Taiwan fa sapere che Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord sarebbe malato. La rivelazione è avvenuta durante una seduta in Parlamento in cui all'ordine del giorno c'era la discussione in merito alla pandemia Coronavirus. Chiu Kuo-cheng, capo dei servizi segreti di Taiwan, sarebbe stato interpellato proprio sulla situazione coreana. Chiu, dopo aver analizzato di come il paese si stava muovendo e stava reagendo in merito alla pandemia, ha dunque detto che aveva " Importanti novità sulla condizione di salute del dittatore ". Il capo dei servizi segreti ha parlato a porte chiuse, su espressa sua richiesta poiché " Una discussione pubblica potrebbe compromettere la fonte ". Lo stesso ha affermato che la Corea del Nord è pronta ad un'eventuale "vuoto di potere". Successivamente è stato incalzato e gli è stato chiesto direttamente se il Kim fosse morto. Secondo l'agenzia asiatica Cna a questa domanda avrebbe sorriso senza però dare una risposta.

Nel frattempo, secondo alcuni dati analizzati da Nsb sul paese comunista sembra che l'allerta soprattutto per Taiwan, Cina e Giappone debba essere massima. Infatti, nonostante il futuro scenario politico che si andrà a delineare i territori gestiti dal leader Kim sono pieni di ordigni nucleari che possono essere fatti esplodere da un momento all'altro se dovessero entrare nelle mani sbagliate.