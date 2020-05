Coronavirus, 161 morti in un giorno. A Milano solo 8 nuovi casi

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi sono infatti 62.752 i malati in Italia con un calo di 2.377 unità (ieri erano stati 1.424 in meno rispetto al giorno prima). In leggera crescita il dato dei nuovi guariti: nelle ultime 24 ore si contano altre 2.881 unità per un totale di 132.282 (ieri +2.075).

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. In terapia intensiva ci sono ad oggi 676 pazienti, 40 meno di ieri. Anche il numero dei ricoverati con sintomi continua a scendere raggiungendo quota 9.624 persone (-367). 52.452 persone, pari all'84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Stabile (e sempre alto) il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore si registrano infatti 161 decessi per un totale di 32.330 morti (ieri +162). Otto le regioni senza decessi: Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 227.364 (+665 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 67.195 tamponi (ieri erano 63.158).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 26.671 in Lombardia, 9.151 in Piemonte, 5.098 in Emilia-Romagna, 3.532 in Veneto, 2.117 in Toscana, 2.178 in Liguria, 3.786 nel Lazio, 1.974 nelle Marche, 1.442 in Campania, 1.902 in Puglia, 126 nella Provincia autonoma di Trento, 1.523 in Sicilia, 596 in Friuli Venezia Giulia, 1.317 in Abruzzo, 272 nella Provincia autonoma di Bolzano, 66 in Umbria, 331 in Sardegna, 46 in Valle d’Aosta, 353 in Calabria, 198 in Molise e 73 in Basilicata.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 85.775 casi, con 294 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 462. I ricoverati sono 4.281, 145 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 231 pazienti (-13). 43.442 i guariti (+849). In leggera crescita il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 65 morti (ieri +54) per totale di 15.662 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 12.633. Rispetto a ieri, la crescita è di 26 unità. A Brescia invece si sono accertati 50 nuovi casi e il totale è arrivato a 14.249. Frenano i casi a Milano. In provincia i positivi sono 22.372, 48 più di ieri quando si erano registrati 102 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 9.452 (+8, mentre ieri l'incremento era stato di 49). " Non si deve abbassare la guardia", ma "vedere la Lombardia e Milano che tornano piano piano alla normalità è bello ed è bello anche vedere questi numeri che finalmente ci fanno dare un sospiro di sollievo ". Lo ha dichiarato l'assessore alle Politiche abitative e disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, commentando i dati odierni. Il numero di positivi registrato oggi (294) secondo Bolognini è " basso su numero di tamponi che è alto: facciamo più tamponi e ci sono meno positivi ".

Lazio