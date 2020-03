Coronavirus, il 39enne guarito: "Mi ha salvato il farmaco anti-artrite"

" Respiravo. Respiravo da solo ". Queste le prima parole della rinascita dopo la malattia. Il Coronavirus lo ha costretto a giorni di calvario ma Luca Cacchiarelli, il 39enne ricercatore in campo economico dell’Università della Tuscia, è guarito.

Ha avuto tanto coraggio e pazienza ma ha battuto il virus, anzi abbattuto. Come riporta IlMessaggero, parla ancora con un filo di voce che gli serve per ripetere, più volte, il verbo “respirare”. " È stato il momento più bello: quando mi hanno tolto l’ossigeno e potevo tornare a respirare con i miei polmoni ".

La malattia

Da due giorni è un uomo libero e guarito: è stato dimesso dallo Spallanzani ed è tornato a casa, a Civitavecchia dalla sua famiglia. Luca è originiario di Sutri, piccolo paese della provincia di Viterbo. Compirà 39 anni a maggio ed il Covid-19 lo ha colpito ai primi di marzo con la malattia che si aggravava ogni giorno di più. " Avevo dolore alle ossa e senso di spossatezza. Dal 6 marzo febbre alta, di cui si è presa cura quella santa donna di mia moglie, ad oggi positiva anche lei ma asintomatica ", racconta.

Positivo al tampone

I sintomi, però, hanno messo in allarme i sanitari che hanno deciso di procedere con un tampone. Poche ore prima di avere i risultati ufficiali, però, il destino gli aveva già preannunciato come sarebbe andata a finire: il 14 marzo ha la prima crisi respiratoria e poche ore dopo il tampone dà esito positivo. Allo Spallanzani decidono per il ricovero e la tac conferma una brutta polmonite da Covid-19.

La sofferenza

Le condizioni di Luca non sono buone ed è necessario intubarlo. " I primi giorni di cura non hanno dato l'esito sperato, ma i medici e gli infermieri hanno continuato a incoraggiarmi - racconta Luca con un filo di voce - È stato, forse, il momento peggiore. Non dimenticherò mai il primario che ad ogni visita mi ha incoraggiato, stringendomi la mano, accarezzandomi il braccio e sussurandomi che ce l’avrei fatta. Ed io ogni volta piangevo ", racconta il ricercatore che ha ripercorso gli ultimi momenti di vita del padre ammalato quando era lui a stringergli la mano ed accarezzarlo che ha raccontato anche la crisi di panico di quei giorni quando i medici, per verificare l'ossigenazione del sangue, gli bucavano le arterie con gli aghi.

Decisivo il farmaco anti-artrite

Dopo tanta sofferenza, ecco la sospirata svolta raccontata dalla voce rotta da gioia ed emozione. " Domenica pomeriggio - racconta Luca - decidono di somministrarmi sotto cute la terapia sperimentale per l'artrite reumatoide. Dopo due giorni di cura, è entrato il primario in stanza e mi ha detto: “oggi torni a casa“. Poi, mi ha tolto l'ossigeno ed io respiravo completamente con i miei polmoni. Ho pianto per minuti ".

"Nessuno sottovaluti il virus"

Luca è giovane, ha 39 anni e "teoricamente" non era tra le categorie più a rischio. Quello che gli è accaduto deve essere da monito per tutti. " Voglio scongiurarvi - dice - di seguire alla lettera le regole per limitare i contagi perché il Coronavirus colpisce tutti, giovani compresi, ed è davvero dura superarlo indenni ".