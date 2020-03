Coronavirus, ad Aosta mancano i camici: medici con sacchi di plastica

Non solo mascherine. Ora cominciano a scarseggiare anche i camici. E così all'ospedale Parini di Aosta i medici e gli infermieri del reparto Covid hanno iniziato a utilizzare i sacchi di plastica.

" Mancano i camici - ha spiegato il direttore sanitario dell'Usl della Valle d'Aosta, Pier Eugenio Nebiolo -. Se qualcuno è disponibile a costruirli da qualche parte noi siamo interessati a prenderli. Ci stiamo ingegnando per riuscire a proteggere i nostri operatori, ci stiamo lavorando sopra, è una criticità. Pensiamo ai nostri operatori che lavorano a contatto con questi malati e quindi dobbiamo proteggerli, altrimenti diventa poi difficile curare i pazienti ". Quella dei camici, ha continuato Nebiolo, " in questo momento è una carenza significativa perché le mascherine è più facile recuperarle e costruirle, i camici un po' meno ". " La Protezione civile sta distribuendo, a livello nazionale, DPI utili ma purtroppo in misura ancora non sufficiente a coprire il fabbisogno della nostra Regione - ha affermato Angelo Michele Pescarmona, commissario Usl - e i DPI attualmente a disposizione dei nostri magazzini e delle strutture che si occupano dell'approvvigionamento sono in via di esaurimento, nonostante le generose donazioni in termini di presidi e di risorse ".

Nel frattempo il numero dei contagi nella piccola Regione continua a salire. Secondo gli ultimi dati riferiti dalle autorità, i soggetti positivi sono al momento 296, 11 le vittime in totale. Tra il numero di contagiati, 75 sono in ospedale, 15 dei quali in rianimazione, e 221 a domicilio. Oltre 2mila (2.328) le persone in isolamento. Numeri elevati per una regione come la Valle d'Aosta che ora si trova ad affrontare anche l'emergenza legata alla mancanza di mascherine e camici.