Ecco quando il Coronavirus ha messo nel mirino l'uomo

La mutazione genetica del covid-19, da virus degli animali ad agente patogeno in grado di attaccare l'uomo, è avvenuta tra il 20 e il 25 novembre del 2019, prima ancora che esplodesse l'epidemia nella provincia cinese di Hubei a fine dicembre.

Si tratta del risultato di un'indagine medica condotta dal gruppo di statistica medica ed epidemiologia molecolare dell'Università-Campus Bio-medico di Roma diretto da Massimo Ciccozzi. Il documento, accessibile online e in via di pubblicazione sul Journal of Clinical Virology - una rivista di settore - spiega in modo peculiare come sia avvenuto il cosiddetto "salto di specie" del virus, ovvero, la mutazione che ne ha consentito la trasmissione dall'animale (pipistrelli, nello specifico) all'uomo.

" È stato un cambiamento decisivo , - spiega Massimo Ciccozzi ai microfoni dell' Ansa - una mutazione molto particolare avvenuta fra il 20 e il 25 novembre ". Come per qualunque altro tipo di virus, anche il coronavirus, al secolo SarsCoV2, è in continua evoluzione e riadattamento. " Muta in continuazione e cerca di cambiare aspetto per essere in equilibrio con il sistema immunitario ospite ", continua l'esperto. Dopo la mutazione delle due proteine strutturali, decisiva si è rivelata quella relativa in seno alla proteina di superficie "spike" - letteralmente "punta, spina" - che il virus utilizza per attecchire alle celle del sistema immunitario, di aggrederlile e invaderle per moltiplicarsi.

Dunque, stando a quanto rivela lo studio dei ricercatori italiani, sarebbe stata proprio questa particolare proteina ad essere responsabile del cambiamento. " È stata la mutazione della proteina spike che ha permesso al virus di fare il salto di specie. E' una proteina abbastanza conservata nella storia evolutiva del Covid-19 - ha detto ancora Ciccozzi - e questa mutazione le ha permesso di fare il passaggio dall'animale all'uomo, innescando l'epidemia umana".

La scoperta messa a segno dagli studiosi dell'università-Campus di Roma, rafforza l'esito dell'indagine condotta nel dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco di Milano e nel Centro di ricerca di Epidemiologia e sorveglianza molecolare delle infezioni (Episomi) secondo cui la circolazione del virus sarebbe cominciata già a metà ottobre, ancor prima che fossero acclarati i casi di polmonite acuta nella città di Wuhan. La ricerca si è basata sull'analisi di 52 genomi completi del coronavirus SARS-Cov-2 depositati nelle banche internazionali di dati genetici al 30 gennaio 2020 e ha consentito di stabilire il periodo in cui il virus ha cominciato a circolare e di ricostruire la diffusione dell'infezione nei primi mesi dell'epidemia in Cina.