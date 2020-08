Coronavirus, Bassetti dice no alle mascherine a scuola: "Sarebbe assurdo"

Il 14 settembre gli alunni torneranno tra i banchi di scuola, con una serie di regole che il governo ha varato per la sicurezza dei ragazzi e dei bambini. E proprio riguardo alla sicurezza contro il Covid-19, ci si sta interrogando sull’uso della mascherina durante le lezioni, eventualità che sta facendo discutere. Intervistato su La 7, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, è intervenuto per dare il suo parere di esperto.

“ Io credo che se tra qualche settimana i nostri figli non potranno andare a scuola, sarebbe un fallimento totale” , ha dichiarato il professore, che ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che l’Italia è stato il primo paese ad aver chiuso le scuole” . Sull’eventuale utilizzo delle mascherine da parte dei ragazzi durante le ore scolastiche, Bassetti è stato molto chiaro: “ Pensare di mandare dei bambini 8 ore a scuola con le mascherine è demenziale. È molto difficile farla tenere a dei bambini. Un conto è un bambino delle elementari, un conto è uno che va al liceo ”. L’infettivologo ha in seguito spiegato il perché della sua posizione contraria, con una stoccata alle mancate disposizioni governative, in merito alla situazione scolastica: “Noi dobbiamo cercare di far sì che le scuole siano sicure a prescindere dalle mascherine. Abbiamo avuto 6 mesi per fare tutto questo. E’ possibile che nessuno abbia pensato che saremmo arrivati ad agosto con un gran numero di contagiati, ma con un numero molto basso di ricoverati in ospedale?”