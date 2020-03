Coronavirus, boom di certificati di malattia per astensione dal lavoro

Boom di richieste per i certificati di malattia per astensione dal lavoro ai medici di famiglia. È l'ultimo dato rilevato a seguito del dcpm varato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 9 marzo 2020 e reso esecutivo a partire dalla mattina di martedì 10 su tutto il territorio nazionale.

A fronte delle nuove disposizioni, risulterebbe un incremento notevole delle dichiarazioni certificate di astensione dal lavoro da parte di numerosi cittadini che, impossibilitati allo smart working, sono costretti a raggiungere gli uffici di destino. Ma, posto che non vi sia una quarantena imposta per ragioni sanitarie - in questo caso, un'eventuale positività al coronavirus - per l'autoisolamento non è prevista alcuna astensione giustificata mediante certificato medico. Il decreto 'io resto a casa', consultabile sulla Gazzetta Ufficiale , non evidenzia il divieto di recarsi al lavoro sebbene sia consigliato di limitare al massimo gli spostamenti e, laddove necessario, a munirsi di autodichiarazione che ne comprovi il motivo (il modulo è scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno ). La vericidità della dichiarazione sarà poi verificata con controlli successivi affidati alla polizia. Nel caso in cui si decida volontariamente di restare a casa, sarà il datore di lavoro a favorire l'utilizzo dei congedi o delle ferie per il lavoratore.

" Occorre precisare che esistono due fattispecie distinte - spiega all' ANSA il dottor Edoardo De Pau, presidente provinciale del Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani (Snami) - una è la quarantena data dalla sanità pubblica, l'altra è un'auto quarantena, che nel caso della Sardegna è stata definita secondo l'ordinanza numero 4 del governatore. Nella prima è già sufficiente il decreto di quarantena, di conseguenza il certificato Inps è relativo per i datori di lavoro; nel caso di auto isolamento il datore di lavoro deve favorire l'utilizzo dei congedi o delle ferie per il lavoratore e non è dovuto da parte del medico di famiglia alcun certificato di malattia".