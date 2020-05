Coronavirus, in calo i nuovi contagi. 99 i morti in un giorno

Cala ancora il numero delle vittime e, per la prima volta dal 9 marzo scorso, si contano meno di 100 morti in un solo giorno: oggi si registrano infatti 99 decessi per un totale di 32.007 morti (ieri +145).

Continua a scendere il numero degli attualmente positivi al coronavirus (non succedeva da fine marzo): ad oggi sono infatti 66.553 i malati in Italia con un calo di 1.798 unità (ieri erano stati 1.836 in meno rispetto al giorno prima). Stabile il dato dei nuovi guariti: nelle ultime 24 ore si contano infatti altre 2.150 unità per un totale di 127.326 (ieri +2.366).

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali: in terapia intensiva si contano oggi 749 pazienti, 13 meno di ieri. Anche il numero dei ricoverati con sintomi continua a scendere raggiungendo quota 10.207 persone (-104). 55.597 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 225.886 (+451 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 36.406 tamponi (ieri erano 60.101).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 3.826 nel Lazio, 2.315 nelle Marche, 1.673 in Campania, 1.995 in Puglia, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 1.539 in Sicilia, 621 in Friuli Venezia Giulia, 1.413 in Abruzzo, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 77 in Umbria, 380 in Sardegna, 60 in Valle d’Aosta, 401 in Calabria, 217 in Molise e 93 in Basilicata.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 85.019 casi, con 175 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 326. I ricoverati sono 4.482, 2 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 252 pazienti (-3). 35.915 i guariti (+873). In calo il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 24 morti (ieri +69) per totale di 15.543 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 12.463. Rispetto a ieri, la crescita è di 20 unità. A Brescia invece si sono accertati 11 nuovi casi e il totale è arrivato a 14.158. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 22.222, 71 più di ieri quando si erano registrati 110 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 9.395 (+24, mentre ieri l'incremento era stato di 56).

Lazio