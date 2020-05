Coronavirus, crescono i nuovi contagi. 172 morti in un giorno

Continua a calare il numero degli attualmente positivi al coronavirus: ad oggi, i malati nel Paese sono 81.266 con un calo di 1.222 unità (ieri erano stati 836 in meno rispetto al giorno prima). Aumentano invece giorno dopo giorno i guariti: nelle ultime 24 ore si contano infatti altre 2.452 unità per un totale di 109.039 (ieri +1.401).

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali: in terapia intensiva si contano oggi 952 pazienti, 47 meno di ieri. Anche il numero dei ricoverati con sintomi continua a scendere raggiungendo quota 12.865 persone (-674). 67.449 persone, pari all’83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Resta ancora alto il numero delle vittime: oggi infatti si registrano 172 decessi per un totale di 30.911 morti (ieri +179). Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) è salito a quota 221.216 (+1.402 rispetto a ieri). La Regione Lombardia ha però comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. L'aumento effettivo odierno è quindi di 983 unità, in aumento rispetto a ieri (744). Oggi sono stati fatti 67.003 tamponi (ieri erano 40.740).

In particolare, i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise.

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 82.904 casi, con 614 positivi in più rispetto a ieri (a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio) quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 364. I ricoverati sono 5.222, 175 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 322 pazienti (-19). Stabile il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 62 morti (ieri +68) per totale di 15.116 vittime.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 12.294. Rispetto a ieri, la crescita è di 133 unità (a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio). A Brescia invece si sono accertati 128 nuovi casi e il totale è arrivato a 13.748. Per quanto riguarda Milano, in provincia i positivi sono 21.626, 136 più di ieri quando si erano registrati 114 casi sul giorno precedente. In città invece i casi sono saliti a quota 9.122 (+51, mentre ieri l'incremento era stato di 52).

Lazio