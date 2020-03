Coronavirus, ecco tutti i nuovi orari dei supermercati catena per catena

Da questo fine settimana molte catene di supermercati modificheranno i propri orari di apertura a causa dell’emergenza coronavirus. Il cambio, però, non è legato a problemi di rifornimento né alimentare né di prima necessità. Per questo l’invito rivolto a tutti i cittadini è di correre ad accaparrarsi generi alimentari. Viene inoltre ricordati che nei negozi si può recare un solo componente per nucleo familiare, il minor numero di volte possibile e per il minor tempo possibile. Il tutto seguendo le disposizioni vigenti per contenere la diffusione del virus Covid-19.

Di seguito, ecco tutte le disposizioni decise catena per catena.

Esselunga

Da oggi e fino a venerdì 3 aprile, salvo nuove possibili decisione future, tutti i negozi Esselunga di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Toscana rispetteranno i nuovi orari:

- da lunedì a sabato: 7:30-20

- domenica: 8:00-15

In entrambi i casi, quindi, viene anticipata la chiusura dei punti vendita.



Nei negozi del Lazio, invece, in considerazione delle disposizioni regionali, gli orari saranno:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica 8-15

All’ingresso di ogni supermercato si troveranno sempre guanti monouso e gel disinfettante.

La stessa Esselunga, prima catena ad aver reso gratuito il servizio di spesa online consegnando a domicilio agli over 65, spiega che continuerà ad effettuare questo prezioso servizio in quasi tutte le aree in cui è presente con i propri punti vendita. L’azienda, in considerazione dell’alto numero di richieste, ha deciso di contingentare il servizio: in pratica la spesa sarà consegnata a casa dei clienti solo una alla settimana per ogni utente.



Carrefour

La catena ha ridotto gli orari di apertura dei suoi supermercati, ipermercati e negozi di prossimità in tutta Italia fino al 29 marzo.

Queste la fasce:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8:30-15:00.



Carrefour, che garantisce come i suoi punti vendita siano costantemente riforniti di merce, ricorda che si può effettuare anche la spesa online. In questi ultimi giorni, però, ha tentato di limitare l’accesso agli ordini sul web per l’alto numero di richieste e ha invitato tutti coloro che non fossero "anziani, persone diversamente abili, future mamme e neo genitori con bambini fino ad un anno di età, persone malate" a recarsi di persona in uno degli oltre 1000 punti vendita Carrefour sul territorio nazionale,



Conad

Anche Conad ha modificato gli orari di apertura dei propri punti vendita che da oggi saranno:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8,30-13

La catena offre la possibilità della spesa online ma a causa dell’enorme mole di richieste, al momento il sito funziona a rilento. Quindi si invitano i clienti ad avere pazienza.

Coop

La Coop non si è limitata alla sola modifica degli orari di apertura dei negozi ma ha annunciato che domenica 22 e domenica 29 marzo i suoi oltre 1100 punti vendita saranno chiusi. Possibile effettuare la spesa online: il servizio è garantito a Roma e nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Padova, Treviso e Venezia. Il portale EasyCoop invita i clienti a verificare la disponibilità delle fasce orarie prima di comporre il carrello con la merce da acquistare.

La Coop, insieme ad Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e al Dipartimento della Protezione Civile, ha firmato un protocollo d’intesa per attivare un servizio di consegna gratuita a beneficio di persone non autosufficienti, impossibilitate a uscire di casa o impegnate in servizi di emergenza. Queste persone dovranno rivolgersi al proprio Comune che provvederà a stilare la lista dei destinatari.



Pam, Panorama, Pamlocal, Pamcity e Metà

Cambiano gli orari in tutti i negozi del Lazio:

-dal lunedì al sabato: 8:30 - 19:00

- domenica: 8:30 - 15

Nelle altre Regioni:

-dal lunedì al sabato: 8:30 - 20:00

-la domenica: 8:30 - 15:00

Piccole variazioni in alcuni centri:

- nel negozio di Livorno Corea 533 (dal lunedì al sabato: 7:30 - 20:00 Domenica: 8:30 - 15:00)

- Pam local Bergamo Porta Nuova e Pisa Santa Maria dal lunedì al sabato: 8:30 - 20:00;

- domenica: chiuso

-Pam local Roma Tiburtina Dal lunedì al sabato: 8:30 - 19:00 Domenica: chiuso

Pam consente la spesa online soltanto a Milano, ma al momento non c’è alcuna fascia oraria disponibile.

Lidl

Anche Lidl riduce gli orari di apertura dei suoi supermercati:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- domenica: 8:30-13

Auchan

Modifiche anche per gli orari dei supermercati presenti nei centri Auchan:

- da lunedì a sabato: 8:30-19

- chiusi domenica 22 e domenica 29 marzo

Bennet

In tutti i 64 ipermercati l’apertura dei punti vendita è il seguente

-lunedì-sabato: dalla ore 8,30 alle 20,30

- domenica 22 marzo dalle 9 alle 14



Penny Market

La catena Penny Market adotterà i seguenti orari

- da lunedì a sabato: 8-20

- domenica 22 marzo: chiuso

Iper e Unes

Il gruppo Unes, che gestisce i punti vendita Iper, Unes, U2 e U!, ha annunciato ch enei prossimi giorni i punti vendita effettueranno nuovi orari ma ha lasciato ai singoli negozi la facoltà di stabilirli. Per tutti, però, vale la chiusura dei banchi serviti alle 14 di ogni giorni.

L’Iper Portello, a Milano, chiuderà alle 21 sia domenica 22 sia domenica 29 marzo

L’Iper Arese, chiuderà alle 20 sia domenica 22 sia domenica 29 marzo



Eurospin

Eurospin ha annunciato, almeno per ora, la chiusura dei punti vendita solo per domenica 22 marzo.