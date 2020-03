Coronavirus, ecco come preparare l'amuchina fai-da-te

Amuchina e mascherine, mascherine e amuchina. In queste settimane di emergenza sanitaria nazionale a causa della pandemia da coronavirus, i gel disinfettanti e i sistemi di protezione delle vie respiratorie sono andati a ruba, sparendo o quasi dagli scaffali delle farmacie e dei supermercati.

Ma non preoccupatevi. Perché esistono sempre delle soluzioni "homemade" per sopperire al problema (da percorrere però con giudizio). E infatti, l'Organizzazione mondiale della Sanità nei giorni scorsi ha pubblicato la ricetta ufficiale per preparare un disinfettante alternativo fai-da-te. Tra sostanze necessarie, dosi e fasi di preparazione, non vi è nulla di troppo complicato. Bastano infatti pochi ingredienti e il gioco, o meglio il gel, è fatto!

Amuchina fatta in casa: la ricetta dell'Oms

Le indicazioni dell'Oms sono tanto chiare quanto semplici da seguire: per creare l'amuchina in salsa domestica servono: alcol etilico, acqua ossigenata, glicerina e acqua distillata. Nello specifico, la ricetta prevede 833 millilitri di alcol etilico al 96%, 42 millilitri di acqua ossigenata al 3%, 15 millilitri di glicerolo al 98% e un litro di acqua distillata (ma va bene anche un litro di acqua del rubinetto bollito o raffreddata). Mischiando il tutto, otterrete un efficace gel disinfettante casalingo, che sarà da fare riposare per almeno 72 ore prima di utilizzarlo.

Un appunto: non preoccupatevi se i rispettivi dosaggi vengono di poco cambiati, visto che le linee guida dell'Oms sono quelle tarate alla perfezione per avere il miglior prodotto artigianale possibile. Per cui, vanno bene anche 830 ml di alcol etilico (anziché 833) e 40 ml di acqua ossigenata (al posto di 40). Però una raccomandazione: utilizzate prodotti con standard di qualità e conservate il gel creato tra le mura domestiche in flaconi o bottiglie con etichetta (visto che contengono sostanze pericolose), onde evitare sgradevoli inconvenienti.

Gel disinfettante fai-da-te: l'alternativa

Se volete dilettarvi, inventandovi farmacisti o chimici, potete provare anche un'altra strada. Insomma, se avete provato l'amuchina fatta in casa secondo i dettami dell'Organizzazione mondiale della sanità e volete provarne un'altra, ecco a voi l'alternativa. Bastano il sale grosso da cucina, l'acqua del rubinetto e la candeggina classica.

Le dosi? Presto dette: misurate cinque litri di acqua e senza bisogno di farla bollire come se stesse preparando la pasta, buttateci 100 grammi di sale e completate il mix con 50 ml di candeggina. Dunque, lasciate riposare la soluzione e poi, et voilà, sarà pronta per l’utilizzo così da proteggersi da batteri e (corona)virus.

Su YouTube, per esempio, potete trovare alcuni video-tutorial realizzati da utenti o, ancora meglio, da alcune farmacie che hanno deciso di creare nei propri laboratori i gel e di regalarli ai propri clienti.