"Niente sintomi per 24 ore? Sei guarito". La guida choc dell'Olanda

"Se ti senti meglio e non ha sintomi per ventiquattro ore, allora sei guarito e non puoi più infettare gli altri" . Incredibile, ma vero, è una delle indicazioni choc che il governo dei Paesi Bassi sta dando alla propria popolazione circa la pandemia di coronavirus Già, perché andando sul sito istituzionale dell'esecutivo olandese ci si può imbattere nella pagina relativa alle cosiddette Faq, ovvero "frequently asked questions" (tradotto: "domande poste frequentemente"). Ecco, un po' tutti i governi di questo mondo hanno dedicato una o più pagine dei propri siti web a tale utile servizio per la cittadinanza, così da fare una tanto chiara quanto buona informazione sulle misure di contenimento per tamponare, appunto, la pandemia di Covid-19.

Quello che però scrive il governo dell'Olanda fa venire i brividi ed è assai preoccupante. Alla domanda "Penso di avere il coronavirus: cosa dovrei fare?" , le autorità rispondono in un modo inimmaginabile: "Se ti senti meglio e non hai sintomi per 24 ore, sei guarito. Non puoi più infettare gli altri" .

A riportare l'assurda stortura ci ha pensato Dagospia, linkando anche la pagina incriminata della Faq, scritta in inglese. Ma non è tutto, visto che il governo dei falchi dell'austerity a tutti i costi di Mark Rutte, ha pensato bene di dare altre inquietanti linee guida contro l'infezione. Ecco infatti un altro esempio: "Vivo con qualcuno che ha febbre e difficoltà respiratorie. Cosa dovrei fare?" . Bene, ecco la strabiliante risposta istituzionale: "Chiama il tuo dottore se i sintomi peggiorano (febbre sopra i 38 gradi e difficoltà a respirare) o se hai bisogno di assistenza medica. Tutti i membri della famiglia possono lasciare di nuovo la casa se nessuno ha avuto sintomi per 24 ore" .

Insomma, secondo le autorità dei Paesi Bassi bastano 24 ore senza sintomi per dire con certezza che un soggetto non ha più coronavirus e non può neanche più contagiare nessuno. Pazzesco.

Esterrefatti, sempre come registrato da Dago, due noti esperti come l'epidemiologo Pierluigi Lopalco e il virologo Roberto Burioni, che su Twitter scrivono rispettivamente "Dalle Faq sul sito del governo dei Paesi Bassi. Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare" e "L'erba del vicino non è sempre più verde…" .

Dalle Faq sul sito del governo dei Paesi Bassi. Mi sembra un buon modo per mandare in giro la gente con patente di infettare (è in inglese, niente Google Translate) #COVID19 pic.twitter.com/w7frcuikVH — Pierluigi Lopalco (@ProfLopalco) April 12, 2020