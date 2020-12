In 11 per la festa in casa: maxi multa di 5280 euro

Il Veneto è una delle regioni italiane maggiormente colpite dalla pandemia da Coronavirus. Nelle ultime ventiquattr’ore i casi di persone positive al Covid-19 hanno raggiunto cifre alte, tanto da superare anche la Lombardia. Nonostante l’allarme sui nuovi contagi, sono tanti i cittadini che continuano a trasgredire le norme emanate per contenere la diffusione del virus. Ieri sera c’è stato un blitz dei carabinieri in un appartamento privato di Verona, dove era in corso una festa a cui partecipavano undici persone. Tra balli, con musica ad alto volume, e giochi gli ospiti hanno disatteso tutte le disposizioni previste dal Governo e dall’ente regionale.

I militari sono intervenuti in via Largo Caldera poco prima di mezzanotte, in seguito a una chiamata da parte di alcuni vicini di casa, infastiditi per il fracasso provocato dai festanti, beccati mentre mangiavano e ballavano assembrati e senza utilizzare i dispositivi di protezione individuale. I militari hanno fatto spegnere la musica, messo fine ai festeggiamenti e identificato le undici persone, che successivamente sono state multate per un totale di 5.280 euro. Nessuno dei giovani presenti alla festa ha protestato rispetto alle sanzioni emesse.

Multe anche in Campania, a Napoli, dove i carabinieri del nucleo radiomobile stavano percorrendo via Porta Posillipo quando hanno visto la saracinesca di una palestra leggermente alzata. I militari hanno pensato a un furto in atto e sono scesi immediatamente dalla gazzella per verificare cosa stesse accadendo. Entrati nel locale la sorpresa: un uomo faceva attività fisica mentre altri due clienti erano all’interno del centro benessere. Il titolare – anche lui presente – è stato sanzionato insieme ai tre clienti per non aver rispettato le recenti normative anti contagio Covid. Il locale è stato chiuso temporaneamente per cinque giorni.