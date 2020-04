Almo di Masterchef: "Hanno chiuso il mio albergo per cani senza motivo"

Almo Bibolotti usa i microfoni di Radio Cusano Campus per dire la sua sul decreto per il contenimento del coronavirus che ha visto abbattersi sul suo albergo di lusso per cani che gestisce insieme alla moglie. Lo stesso, intervistato da Gianluca Fabi, ha detto che: " Questo è un momento molto delicato. Moltissimi possono aver bisogno del nostro aiuto perché non possono portare il cane a passeggio per motivi di salute ". Il finalista della terza stagione di Masterchef Italia dal 2006 dirige con grande successo una struttura alberghiera di lusso dedicata ai cani. La sua attività, come dichiarato dallo stesso, rientra a pieno titolo nei servizi di cura per gli animali e dunque è stata chiusa. Al contrario di altre attività però, come veterinari e negozi per animali, non ha ottenuto alcuna proroga per il coronavirus.

" Prima di questo momento buio la mia attività rendeva molto bene. Erano in molti a lasciare i loro animali sotto la nostra custodia. In questo momento in cui abbiamo più bisogno di servizi come questi, perché la gente per ragioni di salute non può portare a spasso i cani, veniamo costretti a chiudere. Io mi chiedo per quale motivo la mia attività debba restare chiusa visto che non ci sono interazioni tra essere umani all'interno della stessa ". Il finalista di Masterchef ha ribadito che in questi giorni stanno arrivando tantissime richieste per poter lasciare i propri animali, proprio perché la mobilità è diventata un problema. Insieme alla moglie sperava che con librerie e altre attività fosse consentito anche a loro la riapertura dell'albergo per cani: " La cosa più importante è far passare il messaggio che non si devono abbandonare gli animali. Purtroppo però ciò già sta accadendo, le persone molto spesso non hanno la possibilità di occuparsi dei propri animali al di là del peso economico che questo comporti ".

Almo Bibolotti era tornato a Masterchef a gennaio 2019 per partecipare allo speciale All Stars, e dal 2006 gestisce con successo insieme alla moglie il Biborani Dogs Hotel (5 stelle) a Bari. Ex Ufficiale dei Carabinieri e laureato in giurisprudenza, la sua passione per i fornelli nacque proprio durante gli anni in cui studiava diritto.