Coronavirus, l'epidemiologo: "Tanti morti in Italia? Non solo per l'età"

" La letalità dei casi clinici " del nuovo coronavirus " in Italia appare particolarmente elevata. Con 148 morti su 3.858 contagi è intorno al 3,8%: circa 5 volte più alta rispetto ad altri Paesi dell'Europa occidentale e alla Corea del Sud, dove si colloca tra lo 0,5% e l'1% ". Perché? Secondo l'ordinario di Epidemiologia all'Università degli Studi di Milano, Carlo La Vecchia, la risposta non sta nell'età della popolazione. " L'età mediana dell'Italia - ha spiegato all'AdnKronos Salute - è pari a 44,5 anni ". Un dato inferiore per esempio ai " 47,1 anni della Germania " e ai " 46,1 anni del Giappone. L'attesa di vita in tutte queste nazioni, che riflette il numero di anziani, varia di soli 2-3 anni ".

L'emergenza sanitaria è legata a diversi fattori che fanno riflettere da un lato sulla gestione iniziale del flusso di persone rientrate in Italia dalle aree epicentro dell'epidemia o a rischio, e dall'altro sulla capacità di tenuta del nostro sistema sanitario di fronte a " una cosa che non abbiamo mai visto " e alla quale non era facile prepararsi. " Nonostante il comportamento eroico dei camici bianchi in prima linea, abbiamo un sistema sanitario che fa un'enorme fatica a reggere " l'impatto di tanti casi di " un virus nuovo ", ha spiegato La Vecchia. In Italia, ha continuato l'epidemiologo, " potrebbero esserci difficoltà negli utilizzi di sistemi di ventilazione meccanica a pressione positiva continua (C-Pap), utili per superare l'insufficienza respiratoria acuta nei casi di polmonite ".

La situazione italiana " è particolarmente seria ", ha ammesso La Vecchia, con una " letalità dei casi clinici " che in Lombardia si poteva calcolare ieri intorno al 4,3% (2.251 casi positivi e 98 morti). In questo momento però non si devono creare allarmismi, ma non si può neanche minimizzare la situazione. Preoccupa anche " la prevalenza dell'infezione, che in Italia appare molto alta: quasi 4 mila contagi contro gli 80 mila della Cina che ha un numero di abitanti 25 volte superiore al nostro. In proporzione - ha spiegato il docente all'AdnKronos - è come se avessimo 100 mila casi contro i loro 80 mila ".