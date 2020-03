Coronavirus, lite Sgarbi-Pregliasco: "Non curate i malati", "Irresponsabile"

Sono volate parole grosse, ieri sera, tra Vittorio Sgarbi e Fabrizio Pregliasco. Teatro del loro duro scontro il salotto televisivo di Non è l'Arena, la trasmissione condotta ogni domenica sera nella prima serata di La7 da Massimo Giletti. Il motivo? Il coronavirus e l'Avigan, il controverso farmaco che, come sperimentato in Giappone, darebbe ottimi risultati contro il Covid-19, ma che non tutta la comunità scientifica – come quella italiana – vede di buon occhio.

Il critico d'arte, in collegamento con lo studio, è tornato a scagliarsi contro virologi ed esperti: lo ha fatto cavalcando proprio il tema dell'Avigan e accusando di fatto i medici di Belpaese di averlo tenuto nascosto, e chiuso sotto chiave, per motivi non chiari. Il direttore Sanitario dell'Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano replica con evidenza scientifiche: "Lo conosciamo da tempo quel farmaco e stiamo valutando gli effetti di cui non abbiamo ancora garanzie sufficienti..." .

Ma non è tutto. Già perché il sindaco di Sutri ha rincarato la dose discutendo con il proprio interlocutore: prima lo taccia di incapacità e poi se la prende con i medici i dottori in generale, sostenendo che così tante persone stanno morendo in Italia perché "nessuno le ha curate" . "Non le avete curate" , tuona Sgarbi. È qui che, il ricercatore dell'Università degli Studi di Milano, non ci sta e sbotta: "Stanno morendo delle persone e ne moriranno ancora proprio per le sue stupidissime considerazioni. Lei è incredibile, non devono farla parlare. Perché lei è un irresponsabile…" .

La tensione raggiunge l'apice e allora il conduttore Massimo Giletti interviene chiedendo ai suoi ospiti di abbassare i toni. Infine, dopo il botta-e-riposta e i toni più che accessi, c'è spazio per un passo indietro e per le scuse di Sgarbi, che chiede appunto scusa a Pregliasco.

L'appuntamento di ieri sera di Non è l'Arena ha dedicato un ampio spazio all'Avigan, il farmaco giapponese che darebbe ottimi risultati contro il coronavirus: il format di La7 ha mandato in onda la testimonianza dal Giappone di un farmacista italiano che decanta gli effetti benefici della medicina e si interroga sui motivi per i quali ci sia tutto questo atteggiamento "ostile" nei confronti dello stesso da parte della comunità scientifica italiana, che considera infatti l'Avigan poco affidabile in quanto non è stata ancora effettuata una sperimentazione a lungo termine e perché capace di avere alcuni effetti solo nella fase iniziale dell'infezione da coronavirus.