Non bastano più mascherine e distanze: ecco lo studio che ribalta tutto

Le misure anti-coronavirus messe a punto per cercare di limitare la diffusione del virus, ovvero l’uso delle mascherine e il distanziamento, non servono del tutto a preservarci da un possibile contagio. Le basi scientifiche su cui si basano sono infatti vecchie di decenni. Diversi gruppi di ricerca hanno quindi pensato di sviluppare un nuovo modello in relazione alla propagazione delle goccioline.

Mascherine e distanza non ci preservano dal coronavirus

Secondo quanto dimostrato, l’utilizzo della mascherina e mantenere il distanziamento servono, ma si deve comunque stare attenti e non pensare che possano bastare a farci sentire tranquilli. Nonostante l’uso della mascherina infatti, le goccioline infette possono venire trasmesse per diversi metri e restare in aria più tempo di quello che si possa immaginare. Secondo i ricercatori, una particella di circa 10 micrometri, ovvero la dimensione media di una gocciolina di saliva, ci mette quasi 15 minuti per cadere a terra. Come spiegato dall'International Journal of Multiphase Flow, lo studio ha coinvolto TU Wien (Università di tecnologia Vienna), l'Università della Florida, la Sorbona di Parigi, la Clarkson University (Usa) e il Mit di Boston. La ricerca è firmata dall'italiano Alfredo Soldati, dell'Istituto di meccanica dei fluidi e trasferimento di calore presso la TU Wien.

Come spiegato da Soldati, "la nostra comprensione della propagazione delle goccioline, accettata in tutto il mondo, si basa su misurazioni degli anni '30 e '40 del secolo scorso. A quel tempo, i metodi di misurazione non erano buoni come oggi, sospettiamo che non fosse possibile misurare in modo affidabile le goccioline particolarmente piccole" .

Particella impiega 15 minuti a raggiungere il suolo

Precedentemente veniva fatta una distinzione tra le goccioline grandi e le piccole. Mentre quellevengono spinte dalla gravità verso il basso, le altre avanzano in avanti, quasi in linea retta, evaporando velocemente. Come sottolineato da Soldati, si tratta di una immagine molto semplificata. Per questo motivo i ricercatori vogliono adattare i modelli alle ultime ricerche, con l’obiettivo di capire meglio la diffusione del coronavirus.