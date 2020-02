Coronavirus, medico di Castiglione: "C'erano troppe strane polmoniti"

"C’erano troppe polmoniti strane prima del paziente 'uno'" . A rivelarlo, intervistato dall’Adnkronos, è un medico di famiglia in quarantena a Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, uno dei focolai di coronavirus nel Nord Italia, insieme alla provincia di Padova. Ma non solo: di oggi la notizia di contagi in Liguria, Firenze e anche Palermo.

"Quando il 38enne ricoverato a Codogno ha svelato a tutti la presenza del Covid-19 in Lombardia, il patogeno circolava già da un po'. I casi sono cominciati ben prima del paziente 'uno'. Io la settimana prima avevo visto tante polmoniti insolite fra i miei assistiti. Buona parte è risultata essere da coronavirus…" , racconta ancora la dottoressa all'agenzia stampa, aprendo nuovi scenari. Quindi, dichiara ancora: "Nell'ultima settimana c'era state queste brutte polmoniti, alcune delle quali avevano richiesto ricoveri. Le abbiamo viste nonostante quest'anno l'epidemia di influenza fosse bassa. Però non c'erano particolari allerte…" .

Dunque, il medico spiega quella che è stata per giorni la prassi a Castiglione d’Adda: "Per il nuovo coronavirus tutto quello che dovevamo fare era chiedere agli assistiti se venivano dalla Cina, e in particolare dall'area a rischio per la Covid-19. E non è che in una cittadina piccola come Castiglione d'Adda ci fosse tutta questa ressa di pazienti rientrati dalla Cina. I nostri assistiti quando facevamo la domanda si mettevano a ridere. L'unico protocollo da applicare era quello…".

Poi a Castiglione d'Adda, nel lodigiano e in tutta la Pianura Padana si è smesso di ridere ed è scoppiata una vera e propria psicosi nella popolazione. Che ora vive sotto "coprifuoco" per questa settimana e con ogni probabilità anche la prossima. Quando, salvo complicazioni, si dovrebbero (finalmente) vedere e toccare con mano gli effetti degli (auto)isolamenti e delle contromosse adottate dalle istituzioni nel Settentrione.