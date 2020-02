Codogno, salta già la quarantena: i cittadini escono senza controlli

A Codogno, in questo momento, si può entrare e uscire. Non ci sono controlli, nonostante i divieti stabiliti ieri sera dopo il consiglio straordinario dei ministri. Lo riferiscono più fonti all' AGI . " Non ci sono militari, niente di niente, nessun controllo di accesso o in uscita" , spiega un abitante della cittadina. " Sono entrata e uscita e sto passeggiando nel paese ", è la testimonianza di una donna arrivata da Milano.

Saltano le misure restrittive e di massima allerta stabilite nel "decreto emergenza" diramato dal Governo centrale per contenere la diffusione del virus fuori dai confini territoriali del lodigiano. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che, contrariamente a quanto deciso, la "zona rossa" della Lombardia non sia pattugliata da alcun militare ma, al contrario, sia garantita invece la libera circolazione dei cittadini. Dopo l'esplosione della pandemia, che in Lombardia ha fatto registrare il paziente 1 proprio a Codogno, in provincia di Lodi, il consiglio dei ministri aveva emesso un decalogo di provvedimenti stringentissimi al fine di evitare una propagazione a macchia d'olio del Covid-19.

Posti di blocco intorno ai paesi del contagio, corridoi sterili per garantire l'approvigionamento dei generi alimentari e farmaceutici ai cittadini in quarantena ma, soprattutto, pattuglie di militari per cinturare i luoghi colpiti dall'epidemia. Sulla base del "modello Wuhan", infatti, si è deciso di schierare in campo anche l'esercito, proprio come è accaduto nella provincia di Hubei, ground zero del nuovo virus. Ogni area dove vivono o sono transitate persone positive ai test avrebbe dovuto essere completamente isolata ed interdetta alla circolazione. Le vie di accesso avrebbero invece dovuto essere controllate da auto di polizia e carbinieri in modo che nessuno potesse entrare o uscire ad eccezioni di esigenze particolari accertate da un'autorizzazione del prefetto. Ma stando alla indiscrezioni, il piano emergenza sembrerebbe essere già saltato.