"In Italia 100 mila morti in più". L'effetto Covid nel 2020

" Nell'anno 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra ", si legge nel sesto rapporto prodotto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) e dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) in merito alla diffusione dell'epidemia di coronavirus in Italia. I dati forniti dall'Istat e dall'Iss danno la misura dell'incidenza del virus nel nostro Paese in poco più di un anno: 746.146 decessi, ossia 100.526 decessi in più rispetto alla media 2015-2019, che corrisponde a un eccesso del 15,6%.

" In tale valutazione occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono all'ultima settimana di febbraio. Pertanto, volendo stimare l'impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, è più appropriato considerare l'eccesso di mortalità verificatosi tra marzo e dicembre 2020 ", spiega l'Istat. Considerando questa finestra temporale indicata dall'Istituto nazionale di statistica, i decessi sono 108.178 in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019. Il che significa che c'è stato un eccesso di mortalità del 21%.

Analizzando le singole regioni, quelle che hanno rilevato il maggiore incremento di mortalità sono state: il Piemonte, la Valle D'Aosta, la Lombardia e la Provincia autonoma di Trento. Invece, dal rapporto emerge che le regioni del centro e del sud non hanno segnato variazioni rilevanti. Inoltre, " la stima del contributo dei decessi Covid-19 alla mortalità generale conferma come l'impatto sia più marcato nel genere maschile. Si evidenzia inoltre come la fascia di età in cui si riscontra un'incidenza maggiore di decessi Covid-19 sui decessi totali sia la 65-79 anni, in questa classe un decesso su 5 è attribuibile al Covid-19 ".

Volendo fare un confronto internazionale tra l'Italia e gli altri Paesi europei, il rapporto Istat-Iss riporta che " l'Italia ha condiviso con la Spagna il primo drammatico incremento dei decessi a partire dal mese di marzo 2020 ". L'Italia ha vissuto tre mesi complicati nel 2020, da marzo a maggio quando l'incremento " è diminuito fino al mese di ottobre, quando si è verificata una nuova fase di rapida crescita dei decessi ". È stato l'inizio della seconda ondata ma, come rileva il rapporto, " nel mese di dicembre e nei primi mesi del 2021 l'eccesso di mortalità in Italia è stato al di sotto della media europea per poi risalire leggermente nel mese di marzo 2021 ", quando la terza ondata si è innescata nella seconda ancora in atto. Ma l'Istat evidenzia che " da marzo 2021 si cominciano ad osservare gli effetti positivi della campagna vaccinale che ha prioritariamente puntato a proteggere la popolazione più fragile ". Nonostante questo, alcuni parlano ancora di quarta ondata.