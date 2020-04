Coronavirus, come organizzare la tua giornata in casa

Il governo ha prolungato le misure di contenimento contro la pandemia di coronavirus per altre due settimane, fino al 14 aprile. Insomma, tutti ancora e sempre a casa almeno fino a Pasqua, che cade appunto domenica 12 aprile. Ma molto probabilmente la vera ripartenza del Paese – che per forza di cose però non potrà essere "in quarta" e sarà invece graduale – dovrebbe essere fissata a lunedì 4 maggio.

L'intenzione del governo e delle autorità sanitarie è infatti quella di evitare il più possibile l'allentamento delle misure con i ponti e le festività di mezzo, che potrebbero far ripartire il contagio di coronavirus causa assembramenti di persone nei parchi.

Insomma, c'è ben poco da fare: bisogna portare pazienza e rimanere in casa come atto di responsabilità verso se stessi, i propri cari e l'intera comunità. Ricordiamo come si possa uscire di casa con parsimonia – e con tanto di modulo di autocertificazione al seguito – per motivi di salute, lavoro o necessità.



COME ORGANIZZARE LA TUA GIORNATA

Ecco allora qualche consiglio per organizzare al meglio la tua, dividendo la quotidianità tra(per chi li ha),di casa,

Il consiglio, non nuovo, è sempre lo stesso: per iniziare bene la tua giornata, non finire a troppa tarda ora quella precedente (a meno che tu possa dormire a sufficienza al mattino!). Per un lavoratore medio – per intenderci, grossomodo a chi fa un orario "d'ufficio" 9-18 standard – il consiglio è quello di mantenere la solita routine pre quarantena causa coronavirus. Dunque, alzarsi non a ridosso dell'orario d'inizio turno e prendersi così tutto il tempo necessario per svegliarsi, fare colazione, lavarsi i denti e, perché no, vestirsi come se si dovesse uscire. Sarebbe infatti meglio non trascorrere troppo tempo in pigiama. Dunque, testa bassa e lavorare.

E quando la tua giornata di lavoro è conclusa, puoi metterti a giocare un po' con i tuoi figli – se li hai – oppure, puoi "sfogarti" e liberare un po' di endorfine con un bell'allenamento tra le mura di casa, magari proprio prima di cena e prima di mettersi a tavola, una bella doccia rigenerante.

In questi giorni strani e diversi è infatti assai consigliato fare esercizio fisico regolare. Per esempio seguendo le lezioni che puoi trovare online o sui social network, oppure provando dei videogiochi di allenamento, o ancora affidandoti alla tua esperienza. Se hai sufficientemente spazio in casa, o hai un giardino, potresti pensare anche di saltare la corda. Al termine dell'allenamento, ma anche prima di iniziare, è bene fare sempre un po' di stretching.

E per svagarti, perché no, potresti mettere su la musica e ballare e cantare. A leggere un libro, a guardare una serie tv, un film o quello che più preferisci. E non dimenticarti di dare spazio ai tuoi hobby, qualsiasi essi siano. Perché dopo il dovere del lavoro, arriva il piacere e bisogna goderselo. Anche perché tra i doveri di casa rientra la necessità di fare pulizie e faccende domestiche quotidiane (e non) alle quali bisogna badare sempre e comunque, e soprattutto ora che viviamo giorno e notte in casa.