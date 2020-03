Coronavirus, la paziente in terapia intensiva: "Le cure, i dolori, la paura"

"Questa non è una banale influenza ". A chiarirlo è Alessandra, 56enne di Codogno, ricoverata da 10 giorni per coronavirus, che dal reparto di terapia intensiva racconta la malattia, usando il cellullare: " L'unico collegamento che mi è rimasto col mondo ", dato che non può parlare.

" Le mie condizioni sono peggiorate - scrive dallo smartphone, rispondendo alle domande del Corriere della Sera- sono svenuta in due occasioni, sono a letto sotto ossigeno e assumo la terapia mattina e sera, oltre a quella endovenosa fissa ". Da un paio di giorni la febbre è passata, " ma i polmoni hanno bisogno di aiuto" . Alessandra, operatrice socio sanitaria nella Rsa, racconta di aver scoperto la malattia dopo una notte di lavoro quando, tornata a casa si è sentita poco bene: febbre, mal di ossa e tosse. Tutto curato come se fosse una banale influenza, " ma non è guarita... ". Allora, la donna aveva contattato il 112 ma, non avendo avuto contatti con persone infette, non sarebbero state messe in atto procedure. Poi, " dopo 9 giorni di febbre alta i miei figli hanno richiamato un po' arrabbiati. È arrivata l' ambulanza, erano tutti con la tuta.. .". Alessandra è stata ricoverata inizialmente in un poliambulatorio di Cremona, " adibito a ospedale da campo con brandine della Protezione civile. Ho fatto lì i primi esami. Quando ho avuto il risultato mi hanno spedita negli infettivi ".

Ora si trova nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Cremona, attaccata giorno e notte all'ossigeno. Non può parlare e l'unico modo che ha per comunicare è tramite il cellulare, scrivendo messaggi.

Quando ha ricevuto la diagnosi, racconta, " sembrava di stare in un girone dell'inferno. Te lo dicono ma non capisci cosa ti aspetta ed è meglio così. La cura ti ammazza. Piega il tuo corpo, il mal di stomaco con nausea e vomito è lancinante, la febbre ti fa bruciare ". Ma a farla stare male non sono solamente gli effetti della malattia: lunedì, anche suo marito è stato ricoverato, a Lodi, in terapia sub-intensiva. " Non vedevo vie d'uscita - dice- Mi sentivo soffocare. Avrei voluto urlare, perché a Lodi è già ricoverato anche mio papà ". Per il momento, per polmonite, ma sta aspettando l'esito del tampone.