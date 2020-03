Coronavirus, il virologo Pregliasco: "Il Sud è la nuova frontiera del virus"

Il coronavirus potrebbe toccare il sud in modo devastante. È questo il nuovo fronte della guerra che ha colpito l’Italia nelle ultime settimane. "La nuova frontiera dell’epidemia è il sud Italia, bisogna attrezzarsi subito" . È questo l’allarme lanciato dal virologo dell’Università di Milano, Fabrizio Pregliasco, a Il Messaggero. Si spera che la sua non sia una profezia, ma le possibilità che il Covid-19 potrebbe far male alle regioni meridionali è molto più di un’ipotesi. Il professor Pregliasco sottolinea come il meridione possa far tesoro dell’esperienza del nord.

"Per ora - spiega - ci sono focolai più ristretti, ma bisogna prepararsi per tempo al peggio e al rischio di un’ondata" . Al momento dunque, spiega Pregliasco, i focolai al sud appaiono più ristretti e la speranza è di riuscire a migliorare il controllo per impedire che tali centri di contagio possano espandersi ulteriormente. Insomma, afferma, che bisogna organizzarsi per tempo per riuscire a gestire, se si dovesse verificare, lo scenario peggiore. Ma continuano a esserci dalle regioni meridionali segnalazioni della necessità di implementare le dotazioni di dispositivi di protezioni individuale spesso insufficiente.

Fondamentale, secondo Pregliasco, è quindi attrezzarsi per tempo perché anche al nord l’epidemia è partita in modo subdolo e ha rallentato per poi avere uno sviluppo verticale repentino. Il rischio è che possa succedere anche al sud. Poi si sofferma sulla quarantena. Secondo il virologo, le attuali misure di rigore e isolamento saranno necessarie ancora per settimane, ma quando si avrà la riapertura del Paese, sarebbe opportuno effettuarla gradualmente per quanto riguarda le aziende, sulla base dell’utilità sociale delle produzioni.

Spiega: "Opportuno sarebbe anche prevedere una tempistica differenziata per il ritorno alla vita sociale e l’uscita da casa, con le fasce anziane e fragili che andrebbero protette in modo particolare" . Dalla Lombardia arrivano i primi segnali positivi, ma occorrono almeno altri 15 giorni di blocco. Poi, verso metà aprile, si potrà pensare a una riapertura progressiva e mirata, tutelando soprattutto gli anziani e i più fragili. Ma non è tutto. Secondo Pregliasco anche dopo metà aprile gli anziani dovranno stare ancora a casa. E i pronto soccorso dovranno essere dotati, oltre ai cerotti, di stock di mascherine, in attesa di una seconda ondata.