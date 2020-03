Coronavirus, il duro sfogo dell'anestesista 'Ecco le cause di tanti contagi'

" La maggior parte degli italiani ha il coronavirus ". Sono le parole di Stefano Manera, 44 anni, specialista in anestesia e rianimazione, che ha partecipato al bando straordinario indetto dalla Regione Lombardia per arruolare medici tra le file dei camici bianchi in trincea contro il Covid-19. " Ma non sono un eroe, - dice alle pagine del quotidiano Leggo.it - lo è chi in queste settimane sta combattendo contro la malattia ".

Il coronavirus procede la sua marcia spietata mietendo una vittima dietro l'altra. Nonostante un timido segnale di rallentamento, i dati relativi ai contagi continuano ad impennarsi facendo registrare 57.521 casi positivi dall'inizio dell'epidemia (le stime fanno riferimento alla data del 25 marzo 2020). Tra le province più colpite, vi è senza dubbio quella di Bergamo con 6728 contagiati e più di 1000 decessi (24 marzo). All'ospedale Papa Giovanni XXIII la situazione appare drammatica: " Spettrale. Sembra un termitaio: fuori regna il silenzio più assoluto, dentro brulica di medici che lavorano senza sosta. - racconta il medico - Tutti i pazienti hanno il coronavirus, 70 sono in rianimazione. Uno scenario di medicina delle catastrofi ".

Le proiezioni iniziali avevano indotto a credere che il Covid-19 fosse, per sintomatologia, assimilabile ad un'influenza stagionale. Ma la rapidità di trasmissione del virus, con annesso impatto catastrofico su scala mondiale, è stata tale da ribaltare le supposizioni preliminari. Ma cos'è il coronavirus, allora? " Una malattia ancora sconosciuta, che all'inizio colpiva le persone più fragili e che adesso intacca anche giovani sani .- afferma il dottor Manera - La mia impressione è che chi si ammala abbia un substrato preesistente di infiammazione: sovrappeso, diabete, ipertensione arteriosa. La maggior parte degli italiani ce l'ha, come mai?".