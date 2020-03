Coronavirus, Ricciardi: "Queste due settimane sono quelle decisive"

Dopo essere stata colpita dal coronavirus, l'Italia ha risposto. Mentre il governo lavora a un secondo decreto contro l'emergenza, è arrivata la prima frenata dei contagi nel Belpaese: i positivi al Covid-19 sono 2036, i guariti 149 e i morti 52.

Questo significa che i sistemi di contenimento messi in atto finora stanno dando dei frutti. A confermarlo è Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità.

L'uomo che sta seguendo da vicino, passo dopo passo, l'andamento dell'emergenza virus, è stato intervistato da Il Messaggero e ha spiegato: "Questa sfida che stiamo affrontando la dobbiamo vincere. Dobbiamo contenere il contagio per guadagnare tempo e potere mettere in campo tutti gli strumenti e le risorse necessarie" .

Il consigliere del ministero della Sanità di Roberto Speranza, quindi, sottolinea come la circolazione del coronavirus sia stata contenuta attraverso la limitazione degli spostamenti: "La circolazione del Covid-19 continua a dipendere dagli spostamenti da e per le zone del contagio, non ci sono cluster autonomi o nuovi focolai" .

Nella regione Lazio i contagi sono 7, l'ultimo caso ha interessato un poliziotto. Ma anche sul versante laziale e romano, l'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità: "Non cambia nulla, anche questi casi dipendono da contatti con le regioni in cui si sono sviluppati i focolai e non presentano indicazioni autonome. Anche tutto ciò, le precauzioni adottate di conseguenza, rientrano nella strategia del contenimento che è quella giusta" . A seguire, Ricciardi smentisce la possibilità che nella Città Eterna il "virus cinese" possa aver iniziato a diffondersi già nelle scorse settimane, etichettando l'eventualità come "circostanza che non emerge" .

In merito alla capitale, inoltre, l'uomo dell'Oms sentenza che saranno decisive le prossime due settimane. E come per Roma, lo stesso vale per tutte le altre città fuori dalle zone rosse e gialle: "Saranno 15 giorni o fondamentali per capire e avere la certezza che le politiche di contenimento del contagio promosse abbiano funzionato" .