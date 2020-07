Ecco l'ultima follia di De Luca: "Milano non si ferma? Poi conta i morti..."

Il coronavirus continua a mietere polemiche e contagi. Il governatore della Campania Vincenzo De luca, non si ferma e non perde occasione per polemizzare e attaccare ancora una volta la Lombardia, una delle regioni maggiormente colpite dall'epidemia. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 282 nuovi contagi, 153 in più rispetto alla giornata di martedì. Meno invece i decessi, passati da 15 a 9. I nuovi focolai interessano diverse zone italiane.

Continua la polemica sull'emergenza coronavirus

Sono solo tre le regioni che non hanno registrato nuovi casi nelle ultime 24 ore: Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta, alle quali si aggiunge la Provincia autonoma di Bolzano. Per quanto riguarda la Lombardia, i positivi sono circa 9mila, di cui 2mila considerati debolmente positivi e costretti comunque all'isolamento. E proprio in seguito agli ultimi dati è partita la stoccata nei confronti delle regioni del Nord, in particolare la Lombardia, da parte del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia” , l’affondo di De Luca è avvenuto durante una visita all’ospedale di Sapri.

L'autoelogio di De Luca