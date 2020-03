Coronavirus, il sindaco di Gualdo Tadino: "Ma dove c.... andate con i cani?"

“ Ma dove c…o andata a fare la fila alle Poste per fare i prelievi agli sportelli, dove andate con questi cani che hanno la prostata infiammata? Dovete restare a casa! ”. Uno sfogo durissimo quello di Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. Il primo cittadino ha postato ieri un video messaggio sulla pagina Facebook del comune umbro e ha insistito sull'importanza di seguire le restrizioni per fermare il coronavirus.

Presciutti ha ricordato che la situazione italiana “ sta peggiorando ” perché muoiono più di 400 persone al giorno, evidenziando che si assiste a “ un vero e proprio bollettino di guerra ”. Poi si è rivolto direttamente agli abitanti ed è andato giù duro. Il sindaco si è chiesto per quale motivo le persone vadano in giro alle Poste oppure a passeggiare con il cane. “ Dovete restare a casa! ”, ha ribadito in tono severo ma giusto. “ Ancora insistete a fare i furbi, per trovare gli escamotage e uscire di casa. Non vi capisco! Siete degli irresponsabili! - ha sottolineato con forza il primo cittadino - È un appello che faccio a una minoranza ma lo devo generalizzare. Ad oggi abbiamo una sola cura per combattere questa guerra: rimanere a casa. E allora basta con questi comportamenti! ”

Presciutti ha raccontato di aver ricevuto moltissime chiamate da parte di postini, operatori sanitari e dei supermercati che gli hanno segnalato un viavai continuo. Una situazione insostenibile secondo il primo cittadino, che ha definito queste persone “ cretine ed irresponsabili ” perché in questo modo rischiano seriamente di far ammalare altra gente.

Il sindaco ha auspicato che il governo adotti a breve misure ancora più restrittive “ perché di questo abbiamo bisogno ”. Poi ha ripetuto ai cittadini di smetterla con atteggiamenti incoscienti e di avere rispetto per chi lavora e per i tanti volontari impegnati in questa emergenza. Il primo cittadino ha ringraziato in particolare Protezione civile, Croce rossa, Caritas, Scout, Banco alimentare. “ C’è una rete - ha ricordato - che sta operando in modo gratuito per assistere chi si trova in situazioni difficili ".