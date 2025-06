Telefonata Trump-Putin: "La Russia si vendicherà dell'attacco"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo contatto tra Donald Trump e Vladimir Putin. La conferma è arrivata direttamente dal presidente americano in un post pubblicato sul suo profilo Truth: "Ho appena finito di parlare al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. La chiamata è durata circa un'ora e 15 minuti". Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che i due hanno parlato dell'offensiva di Kiev e in generale degli attacchi di entrambi i Paesi, rimarcando che la tregua non è vicina: "Abbiamo discusso dell'attacco agli aerei russi da parte dell'Ucraina e di vari altri attacchi perpetrati da entrambe le parti. È stata una buona conversazione, ma non una conversazione che porterà alla pace immediata".

Trump ha poi evidenziato che l'omologo russo "ha affermato, con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco agli aeroporti" militari russi da parte dell'Ucraina. Il riferimento è all’operazione con i droni condotta dal Servizio di sicurezza ucraino (SBU) contro i bombardieri strategici delle forze di Mosca. Ukrinform ha reso note stime preliminari di almeno due miliardi di dollari di danni. Oltre all’aeroporto di Belaya, nel mirino i siti di Dyagilev, Olenya e Ivanovo. Già nella notte del 28 maggio i droni a lungo raggio avevano colpito l’impresa di difesa strategica russa Raduga.

Ma non è tutto. Nella telefonata con il leader del Cremlino, i due presidenti si sono soffermati sull'Iran e "sul fatto che il tempo stringe per la decisione iraniana in merito alle armi nucleari, che deve essere presa rapidamente!". Trump ha sottolineato di aver detto a Putin che Teheran "non può possedere un'arma nucleare e, su questo, credo che siamo d'accordo".

Putin, ha proseguito Trump, "ha suggerito che parteciperà alle discussioni con l'Iran e che potrebbe, forse, essere d'aiuto per giungere a una rapida conclusione. A mio parere, l'Iran sta rallentando la sua decisione su questa questione molto importante e avremo bisogno di una risposta definitiva in tempi brevissimi!".