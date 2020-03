Coronavirus, il sindaco di Ischia "Non siamo razzisti ma non siamo attrezzati"

Nei giorni scorsi è rimbalzato da uno smartphone all’altro il video di quella donna che si scagliò con veemenza contro una comitiva di turisti lombardi e veneti appena sbarcati a Ischia, inveendogli contro e invitandoli a male parole di tornarsene a casa e di mettersi in quarantena, in quanto "untori" portatori del coronavirus.

Ecco, ora a prendere le difese di quella donna, nonché sua concittadina, è sceso in campo il sindaco dell’Isola del Golfo di Napoli, Forio Francesco Del Deo. Soprattutto ora che l’isola verde annovera il suo primo caso di Covid-19, proprio un turista arrivato dalla Lombardia.

Come registrato dal Corriere del Mezzogiorno, queste sono state le parole del primo cittadino ai microfoni e alle telecamere di Isolaverde tv: "La signora va giustificata. Lei stessa ha chiesto scusa per il modo come si è posta, naturalmente ha sbagliato perché si è sostituita alla polizia, ma si tratta di una madre preoccupata perché l'isola di Ischia non è certo attrezzata per affrontare una pandemia" .

Del Deo, dunque, ha aggiunto: "Ci hanno accusati di essere razzisti qui a Ischia, ma noi siamo l'isola dell'accoglienza, se abbiamo firmato quell' ordinanza insieme agli altri primi cittadini è solo perché volevamo avere il tempo di attrezzarci e far sì che l'isola fosse accogliente ma anche sicura per i suoi ospiti e per i suoi abitanti" . Dunque, l’appello alla calma: "Questo è il passato e potremmo dire tante cose, ora però è tempo di guardare avanti e cercare di restituire serenità a tutti" .

Il sindaco ha ragguagliato anche sulle condizioni di salute del contagiato da coronavirus: "È stato fatto tutto secondo i protocolli nell' albergo tutti sottoposti a verifiche, allo stato non ci risultano altri casi né tra il personale, né tra altri soggetti. Si è recato in giro, è stato al mare, al mercato, tuttavia ad oggi dopo alcuni giorni non registriamo altri casi né nell' albergo dove ha soggiornato né sull' isola" .