Coronavirus, Speranza bacchetta l'Ue: "Servono fatti, non parole"

" Ho sentito solidarietà da parte degli altri Paesi e questo mi fa piacere, ma questa solidarietà deve essere concreta. Serve lavoro concreto che risolva i problemi che abbiamo sul tavolo, non bastano le parole, ma fatti e tempi brevi ". La stoccata arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza che, nel corso di una riunione straordinaria con gli omologhi dei Paesi dell'Ue, ha anche chiesto " maggior coordinamento e maggiore velocità ".

" Il virus non conosce confini. Ho chiesto un coordinamento molto più forte, veloce e concreto a livello europeo in tutti gli ambiti di azione di questa crisi. Solo insieme questa sfida si può vincere ", ha scritto su Facebook il ministro. Speranza ha poi commentato la richiesta da parte dell'Italia di attivare il Meccanismo di protezione civile dell'Ue per la fornitura di mascherine. Un appello rimasto inascoltato che ha creato forti polemiche. " Serve un unico livello di coordinamento a livello europeo per capire in quale luogo d'Europa in quel momento c'è più bisogno: dobbiamo lavorare insieme, non dobbiamo farci la guerra tra paesi europei con il solo rischio di far aumentare il prezzo di questi dispostivi ", ha dichiarato il ministro dopo che diversi paesi Ue hanno deciso di fermare l'export di mascherine protettive.