Coronavirus, studio conferma: "Ci si può contagiare più volte"

È possibile essere contagiati più volte dal Coronavirus? A quanto pare, sì. Uno studio condotto all'Università di Hong Kong, pubblicato sulla rivista medica Clinical Infectious Diseases, dimostrerebbe che ci si può reinfettare: "Gli anticorpi neutralizzanti non garantiscono l'immunità'', spiegano i ricercatori dell'Ateneo cinese.

Il caso del ''portatore persistente''

Stando a quanto si apprende dalla televisione pubblica locale Rthk, il caso preso in esame riguardarebbe un 33enne dell’ex colonia britannica che avrebbe contratto l'infezione durante ''i mesi caldi'' dell'emergenza sanitaria. L'uomo era stato dimesso ad aprile ma, al rientro da un viaggio in Spagna durante i primi giorni di agosto, è risultato nuovamente positivo al Covid. Le autorità sanitarie della città, in origine, pensavano che l’uomo potesse essere un ''portatore persistente'' di Sars-Cov-2, ovvero, un soggetto in grado di mantenere l’agente infettivo nel suo corpo sin dalla precedente infezione. Ma i ricercatori dell’Università di Hong Kong hanno escluso questa possibilità dal momento che le sequenze genetiche dei ceppi virali contratti dallo stesso in aprile e agosto sono '' chiaramente diverse' ' ( Il virus è mutato , ci sono studi pregressi che lo comprovano). Ad ogni modo, la scoperta mina le ancora vacillanti certezze circa un'ipotetica immunità per i pazienti che abbiano già fatto il calvario. " Molti credono che i guariti dal Covid-19 abbiano l’immunità contro nuovi contagi perchè la maggior parte ha sviluppato una risposta basata sugli anticorpi neutralizzanti riscontrati nel siero ", spiegano i firmatari della ricerca.

Il ruolo degli anticorpi neutralizzanti